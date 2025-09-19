Avrupa'da Orman Yangınları Karbon Emisyonunda 23 Yılın Zirvesi

Avrupa'da orman yangını kaynaklı karbon emisyonu 23 yılın zirvesine çıktı

YEŞİM YÜKSEL - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Avrupa'daki orman yangınlarının neden olduğu karbon emisyonunun son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Veriler: 1 Ocak - 15 Eylül dönemi

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) ve ona bağlı Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi (GFAS) verileri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık için tahmini toplam karbon emisyonlarının 1 Ocak - 15 Eylül döneminde 12,9 megaton olarak kaydedildiğini gösterdi. Bu rakam, 2003 ve 2017'nin aynı döneminde ölçülen 11,4 megatonu geçerek son 23 yılın en yüksek değerini oluşturdu.

İberya yarımadasının etkisi

Emisyon artışında en büyük rolü ağustos ortasında İber Yarımadası'nda çıkan yangınlar oynadı. Bölgedeki toplam emisyonlar ağustos başına kadar ortalamanın altında seyrederken, sadece bir hafta içinde hızla yükseldi. İspanya ve Portekiz kaynaklı yangın emisyonları, Avrupa toplamının yaklaşık üçte üçünü oluşturdu.

Küresel tablo ve yanan alanlar

Avrupa dışında Kanada'daki orman yangınları da yıl başına kadar yoğun şekilde devam etti ve 2023'ten sonra en yüksek ikinci yıllık emisyon seviyesine ulaştı. Prof. Dr. Tolunay, 2025'in yangınlar açısından dramatik başladığını, yılın ilk ayında Los Angeles'ta büyük yangınlar görüldüğünü ve yaz aylarında sıcaklık-artı kuraklık etkisiyle yangınların arttığını bildirdi.

Kanada'da son 10 yıllık ortalamada 3,8 milyon hektar ormanlık alan yanarken, 2025'in eylül ortasına kadar bu miktar 8,7 milyon hektar'a yükseldi. ABD'de toplam 1,8 milyon hektar ormanlık alan yandı. AB üyesi ülkelerde ise 2025'in eylül ortasına kadar 1 milyon hektarın üzerinde orman alanının yandığı tespit edildi; bu, 2006-2024 dönemindeki yıllık ortalama 355 bin hektar'ın yaklaşık üç katı seviyesinde.

Ülke bazlı etkiler

İspanya, son 30 yılın en kötü dönemlerinden birini yaşadı; son 20 yıl ortalaması olan 80 bin hektara karşılık 2025'te 383 bin hektar orman küle döndü. Portekiz'de son 20 yıl ortalaması 96 bin hektar iken 2025'te bu rakam 270 bin hektar'a çıktı. İtalya'da 20 yıllık ortalama 56 bin hektar olan yanan alan 79 bin hektar'a yükseldi. Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Romanya ve Balkan ülkelerinde de uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde artışlar kaydedildi.

Türkiye'de son 10 yıl ortalaması 27 bin hektar iken 2025'te bu miktar neredeyse üç katına yaklaşarak 80 bin hektar'a çıktı; bu yıl Türkiye, 1945, 2021 ve 1946'nın ardından en fazla orman kaybının yaşandığı dördüncü yıl oldu.

Sağlık, çevre ve emisyon mekanizması

Tolunay, orman yangınlarının yalnızca iklim değişikliğiyle değil, insan-orman etkileşiminin artmasıyla da tetiklendiğini vurguladı. Ağaçlar, dökülen yapraklar ve kuru otların yanması sonucu atmosfere karbondioksit salındığını; yanan alan arttıkça emisyonların da arttığını belirtti. Bir orman alanında ağaçlarda depolanan karbon birim hektarda 100-500 ton arasında değişebildiği, ortalama 100 ton karbon depolanmışsa yanma sonucu hektar başına yaklaşık 50-60 ton karbondioksit emisyonu olabileceği ifade edildi.

Yangınlar ayrıca kükürtlü bileşikler, metan ve partikül madde emisyonlarına yol açıyor; toprakta biriken küller yağış ve rüzgarla su kaynaklarına taşınarak insan ve çevre sağlığını tehdit edebiliyor.

Önleme ve öneriler

Tolunay, orman yangınlarıyla mücadele için insan-orman etkileşiminin sınırlandırılması gerektiğini; yollar, elektrik nakil hatları gibi etkenlerin risk yarattığını söyledi. Yerleşim ve orman alanları arasında en az 100 metrelik tampon bölge bırakılacak şekilde imar izni verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı uygulamayı olumlu buldu ve yangın farkındalığı eğitimlerinin yangın mevsimine daha yakın dönemlerde tekrarlanmasının önemine işaret etti.

Tolunay son olarak, yaz aylarında yangın çıkmaması için seferberlik, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.