Avrupa'da Pia Fırtınası alarmı: 2 kişi hayatını kaybetti

Pia fırtınası Avrupa’da hayatı felç etti. İngiltere, Belçika, Almanya ve Hollanda’da şiddetli rüzgarlar nedeniyle hayat durdu. Fırtınada ölenler de var.

Oodinard kentinde 20 metre yüksekliğindeki Noel ağacı devrildi. Kentin tarihi merkezinde gerçekleşen olayda 63 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ağacın doğru şekilde sabitlenmediği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Ağaç devrilmesi sonucu yaralanan bir kadın Hollanda'da hastaneye götürüldü. Fakat kadın hastanede yaşamını yitirdi

Hava ulaşımı Pia Fırtınası'ndan etkileniyor. İngiltere'nin Manchester Havalimanı'na varan bir yolcu uçağı kuvvetli rüzgarla savruldu. Finnair firmasının uçağı, ilk denemede piste inemeyerek pas geçti. Kameralar, uçağın ikinci denemede piste indiğini kaydetti.

Almanya'nın Hamburg kentinde olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sokaklar sulara gömüldü. Demiryolu ulaşımında da sorunlar yaşandı.