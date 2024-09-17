Avrupa'da Seller Can Günü Yaşatıyor: Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

Avrupa'daki Şiddetli Yağış ve Sellerin Sonuçları

Avrupa'da, Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeleri etkisi altına alan şiddetli yağışlar, büyük çaplı sellere yol açarak can kaybını beraberinde getirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'ye yükseldi.

Ülkelerdeki Can Kayıpları

Romanya'da toplam ölü sayısı 7 olarak belirlenirken, Avusturya'da 5 kişi yaşamını yitirdi. Çekya'da ise güncellenen verilerde ölü sayısı 3 olarak açıklandı. Polonya’da da 5 kişi hayatını kaybetti.

Askerler ve Gönüllüler İle Mücadele

Macaristan ve Polonya'da nehir setlerinin güçlendirilmesi için askerler görevlendirildi. Bu iki ülkede birçok tarihi yapı geçici olarak kapatıldı. Hükümet, Polonya'nın güney bölgelerinde sellerden etkilenen alanlar için "doğal afet" durumu ilan etti.

Gönüllü Katılım ve Tahliye Çalışmaları

Macaristan, Polonya ve Çekya'da yerel vatandaşlar, selle mücadele çalışmalarına gönüllü olarak katılarak binlerce kişiyi tahliye etti. Ayrıca, dünya medyasında yer alan fotoğraflarda, insanların botlarla tahliye edildiği ve birçok şehrin su altında kaldığı gözlemlendi.

İtalya ve Batı Balkanlar'daki Durum

Öte yandan Avrupa'da etkili olan şiddetli yağışların İtalya'yı da etkilemesi bekleniyor. Ayrıca, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya gibi Batı Balkan ülkelerinde de bir hafta içinde yaşanacak aşırı yağışlar nedeniyle sel endişeleri dile getiriliyor.