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Avrupa'da Sıcaklık Artışına Bağlı Ölüm Oranları Tehlike Çanları Çalıyor

2100'de Avrupa'da aşırı sıcaklardan kaynaklı ölümler 5 kat artış gösterebilir. Detaylar için rapora göz atın.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:45
Avrupa'da Sıcaklık Artışına Bağlı Ölüm Oranları Tehlike Çanları Çalıyor

2100 Yılında Avrupa'da Sıcaklık Kaynaklı Ölüm Oranları Artacak

Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezinin (JRC) hazırladığı bir rapor, Avrupa'da iklim değişikliğinin etkileri ve sıcak hava dalgalarının ölümler üzerindeki etkisini ortaya koydu. Bu çalışmaya göre, 2100 yılına gelindiğinde sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin günümüze oranla 5 kat artması bekleniyor.

Ölüm Oranlarının Bölgesel Analizi

The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan rapor, 27 AB ülkesi ile İngiltere, İsviçre ve Norveç'in sıcak hava kaynaklı ölüm oranlarını inceleyerek, endişe verici sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre, kıtasal düzeyde hava sıcaklığına bağlı ölümler ortalama 3 kat artacak. Bununla birlikte, bazı bölgelerde bu artışın 5 katı bulabileceği öngörülüyor. Ölüm Sayıyı ve Etkileyen Bölgeler

Mevcut durumda Avrupa'da hava sıcaklığı kaynaklı 43,729 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Fakat 2100 yılında bu sayının 128,809'a yükselmesi bekleniyor. Özellikle Avrupa'nın güney bölgeleri, bu durumu en fazla hissedecek. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Malta gibi ülkelerde sıcak hava kaynaklı ölümlerin 5 kat artabileceği aşikar.

İspanya Örneği ve Genel Uyarılar

Örneklemeler neticesinde, İspanya'da mevcut durumda yılda 4,414 olan sıcak hava kaynaklı ölümlerin 2100 yılında 20,194'e ulaşabileceği öngörülüyor. Birleşmiş Milletler'in çalışmaları da, iklim değişikliği ile mücadele edilmezse 2100 yılında sıcaklık artışının ortalama 3°C olacağını vurguluyor. En Kötü Olasılık: 4°C Artış

En kötü senaryo gerçekleşirse, JRC, sıcaklıkların 2100 yılında 4°C daha artabileceğini belirtiyor. Bu durumda, sıcaklığa bağlı ölümlerin günümüzdeki sayılarla karşılaştırıldığında yaklaşık 9 kat artabileceğine dikkat çekiliyor.

Aşırı Soğuklar ve İkna Edici Gerçekler

Diğer yandan, aşırı sıcak havanın aşırı soğuktan daha az öldürücü olduğu iddiası, raporda eleştiriliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği inkarcılarının bu görüşüne katılmadıklarını belirtiyor. Araştırma sonuçları, Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda sıcak hava dalgaları ile mücadelesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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