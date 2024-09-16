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Avrupa'da Şiddetli Yağışlar ve Seller: Ölü Sayısı Artıyor

Orta Avrupa, şiddetli yağışların neden olduğu sellerle boğuşuyor. Kızılhaç, bu felaketlerin yeni bir norma dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:14
Avrupa'da Şiddetli Yağışlar ve Seller: Ölü Sayısı Artıyor

Avrupa'da Şiddetli Sellerin Etkileri

Orta Avrupa, son yılların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya. Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ölü sayısı 15'e yükseldi.

Ölü Sayılarının Dağılımı

Romanya'daki ölü sayısı 6 olarak kaydedilirken, Polonya'da bu rakam 5'e, Avusturya'da ise 3'e ulaştı. Çekya'da selden dolayı 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmektedir.

Kızılhaç'tan Uyarılar

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), yaptığı açıklamada, bu felaketlerin Orta Avrupa'da "yeni normal" haline gelebileceği uyarısında bulundu. IFRC, yıkıcı sellerin ardından yardım çalışmalarını sürdüren gönüllülerin gayretlerini vurguladı.

Son Durum ve Gelecek Beklentileri

Son günlerde büyük sellerin etkisiyle birçok ev sular altında kalırken, enerji kesintileri ve ulaşım aksaklıkları yaşanıyor. IFRC, özellikle Avusturya'da yaklaşık 1750 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Elaçıklamada, Almanya, Macaristan ve Slovakya'nın da yüksek su seviyeleri ve devam eden yağışlara karşı tedbirli olmaya devam etmesi gerektiği ifade ediliyor.

İklim Değişikliği Uyarısı

IFRC'nin Avrupa'daki Sağlık, Afetler, İklim ve Krizler Sorumlusu Andreas von Weissenberg, "Avrupa, dünya genelinden daha hızlı bir şekilde ısınıyor. Geçmişte nadir görülen bu tür sellerin, gelecekte daha sık yaşanması muhtemel" dedi. Weissenberg, Avrupa'nın iklim risklerini anlama ve bu tehdide karşı hazırlık yapma konusundaki çabalarının artması gerektiğinin altını çizdi.

Bu sel felaketi, kıtanın 2002 yılındaki büyük sel felaketi sonrası karşılaştığı en büyük felaketlerden birisi olması bekleniyor.

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