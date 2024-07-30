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Avrupa'da Yüksek Sıcaklıklar Ozon Kirliliğini Artırıyor

AB'nin Copernicus sistemi, sıcakların ozon kirliliğini artırdığını açıkladı. Kuzey İtalya ve Paris gibi bölgelerde kritik seviyeler tespit edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:37
Avrupa'da Yüksek Sıcaklıklar Ozon Kirliliğini Artırıyor

Yüksek Sıcaklıklar ve Ozon Kirliliği

Avrupa'da yaz mevsiminin başlangıcından bu yana yüksek sıcaklıkların, mevsimsel ozon kirliliğini artırdığı bildirildi. Copernicus uydu izleme sisteminin son verilerine göre, yüzeydeki ozon konsantrasyonları artış gösterdi.

Tehlikeli Seviyeler

29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında, Batı ve Güney Avrupa'daki bazı bölgelerde, AB'nin hava kalitesi mevzuatına göre belirlenen sınır değerleri aşıldı. Bu alanda en yüksek ozon düzeyleri, Kuzey İtalya'daki Po Vadisi, Paris, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Almanya gibi yerlerde gözlemlendi.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Artan ozon düzeylerinin özellikle yaz aylarında akciğer sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) Müdürü Laurence Rouil, "İklim değişikliği ile birlikte artan sıcaklıklar, yetkililerin bu sağlık riskleri ve çevresel sorunlarla başa çıkmak için hızlı önlemler almasının önemini artırıyor," dedi.

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