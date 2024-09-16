Avrupa'daki Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Avrupa'da Korkutan Sel Felaketi

Romanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da meydana gelen şiddetli yağışlar, büyük çaplı sellerin patlak vermesine neden oldu. İlk belirlemelere göre, en az 10 kişi hayatını kaybetti ve binlerce insan tahliye edildi.

Romanya'da Hayat Kayıpları ve Hasar

Romanya'nın doğu bölgeleri, sellerden en çok etkilenen alanlar oldu. Bu bölgelerde 5 kişi yaşamını yitirirken, Galati ve Vaslui beldelerinde yaklaşık 5 bin ev hasar gördü. Romanya Acil Durum Dairesi, sel sonucu bir dizi ağacın devrildiğini ve ulaşımda aksamalar yaşandığını bildirdi. Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet, ülkenin nadir gördüğü bu doğal afette metrekareye 160 litre yağmur düştüğünü ifade etti.

Avusturya'da Ölü Sayısı Üç Oldu

Avusturya'da sel felaketi sırasında, Aşağı Avusturya eyaletinde 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, sel nedeniyle 200'den fazla cadde ve otoyolun trafiğe kapandığını açıkladı. Kriz masasına başkanlık eden Stephan Pernkopf, bazı barajlarda su yoğunluğu nedeniyle çökme riski olduğuna dikkat çekti.

Polonya'da Doğal Afet İlanı

Polonya, sel felaketi nedeniyle bir kişi kaybetti. Başbakan Donald Tusk, Avrupa Birliği'nden yardım talep etmek için felaket bildirisi hazırladıklarını açıkladı. Polonya Kızılhaçı, durumun daha da kötüleşebileceğine dair uyarılarda bulundu.

Çek Cumhuriyeti'nde Olumsuz Etkiler

Çek Cumhuriyeti'nde de gerçekleşen şiddetli yağışlar sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısında bulundu.

Macaristan ve Slovakya'daki Durum

Macaristan'ın başkenti Budapeşte çevresinde Tuna Nehri su seviyesinde ciddi bir artış yaşanıyor. Slovakya'da ise nehir seviyeleri yükselmeye devam ediyor ve halkın nehir kenarlarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Gelecekteki Tahminler

Uzmanlar, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini öngörüyor. Avrupa'nın bu kısmında yaşanan bu doğal afet, 2002 yılındaki felaketle karşılaştırılmaktadır.