Avrupa'daki Suriyeliler, Esed Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

Avrupa'da Suriyeliler Coşkuyla Kutladı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve lideri Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Avrupa'nın dört bir yanındaki Suriyeliler kutlama yapmak için sokaklara döküldü. Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya ve Avusturya'da yaşayan Suriyeliler, 13 yıl süren iç savaşın sona ermesini ve Baas rejiminin çöküşünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Hollanda'da Kutlamalar

Hollanda'da, Suriyeliler Esed rejiminin düşüşünü kutlamak için birçok şehirde gösteriler düzenledi. Utrecht’teki Dom Meydanı’nda toplanan kalabalık, Baas rejiminin çöküşünü sevinçle karşıladı. Suriye devrimi bayrakları taşıyan göstericiler, Baas rejimi aleyhine sloganlar atarak tekbir sesiyle meydanı yankılattı. Kutlamalarda müzik eşliğinde dans edilirken, katılımcılara tatlılar ikram edildi.

Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda ise Suriyeliler, Filistinli gruplarla bir araya geldi. Gösteride, "Suriye'den sonra Filistin ve Kudüs'ün özgürleşmesine sıra geldi" ifadeleri öne çıktı.

Fransa'da Sevinç göstergeleri

Fransa'nın başkenti Paris'te de benzer bir atmosfere tanıklık edildi. Hava koşullarına aldırış etmeyen yüzlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı ve Esed rejiminin düşüşünü kutladı.

İtalya ve İspanya'daki Kutlamalar

İtalya'nın büyük kenti Milano'da, Suriyeli bir grup Duomo Katedrali önünde Suriye devrimi bayrağını açarak kutlamalarda bulundu. Katılımcılar, Esed rejiminin devrilişinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Suriye Büyükelçiliği önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü kutlayarak "Özgürlük" sloganları attı. Demonstranlar, rejim bayrağını indirip, Suriye devrimi bayrağını astı.

Avusturya'da Tarihi Anlar

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan Suriyeliler, devrik lider Beşşar Esed'in ülkesini terk etmesini büyük bir coşkuyla kutladı. Ulusal Parlamento önünde devrim bayrakları açan kalabalık, özgürlük sloganları attı. AA muhabirine konuşan Suriyeli Mahir, Esed’in devrilmesiyle büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti ve Türkiye'nin kendilerine sağladığı desteğin önemini vurguladı.

Başka bir Suriyeli olan Sama Maktabi ise, 13 yıllık baskının ardından özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu ifade ederek, Suriye'nin yeniden inşasında eğitimli gençlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.