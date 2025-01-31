DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.644.120,44 0,13%

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesinden Eğitim-Bir-Sen'e Önemli Ziyaret

ETUCE Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:42
Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesinden Eğitim-Bir-Sen'e Önemli Ziyaret

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesinden Eğitim-Bir-Sen'e Önemli Ziyaret

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a ziyarette bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Eğitim-Bir-Sen ile Eğitim Enternasyonali (EI) ve ETUCE arasında ilerleyen süreçte daha yakın işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruma konusundaki rolüne vurgu yaparak, sendikanın birçok sorunun çözümünde önemli kazanımlara imza attığını belirtti. Yalçın, farklı ülkelerin sendikalarıyla dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemini vurguladı.

Jelmer Evers ise Eğitim-Bir-Sen'i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, sendikanın faaliyetleri ve yayınlarının kendisini oldukça etkilediğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
3
Hamas, 4. Esir Takası İçin Serbest Bırakılacak 183 Filistinlinin Listesini Açıkladı
4
Roma Mahkemesi, Arnavutluk'taki Göçmenlerin İtalya'ya Dönüşünü Onayladı
5
İsrail Ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nda Evi Havaya Uçurdu: Şiddetli Saldırılar Devam Ediyor
6
İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekiplerinden Geniş Kapsamlı Denetim
7
1 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Toplantılar ve Spor Müsabakaları

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!