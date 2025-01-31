Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesinden Eğitim-Bir-Sen'e Önemli Ziyaret

Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE) Avrupa Direktörü Jelmer Evers, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a ziyarette bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Eğitim-Bir-Sen ile Eğitim Enternasyonali (EI) ve ETUCE arasında ilerleyen süreçte daha yakın işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen'in eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruma konusundaki rolüne vurgu yaparak, sendikanın birçok sorunun çözümünde önemli kazanımlara imza attığını belirtti. Yalçın, farklı ülkelerin sendikalarıyla dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemini vurguladı.

Jelmer Evers ise Eğitim-Bir-Sen'i ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, sendikanın faaliyetleri ve yayınlarının kendisini oldukça etkilediğini ifade etti.