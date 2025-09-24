Avrupa Havalimanlarına Siber Saldırı: İngiltere'de Bir Kişi Gözaltına Alındı

19 Eylül'deki Collins Aerospace saldırısıyla bağlantılı soruşturmada İngiltere'de 40'lı yaşlarda bir kişi gözaltına alındı; NCA ve SEROCU incelemeyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:01
Soruşturma Collins Aerospace bağlantısı üzerinde yoğunlaşıyor

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'nın büyük havalimanlarına 19 Eylül'de düzenlenen siber saldırıyla ilgili inceleme yürütülüyor.

Saldırı, Collins Aerospace adlı ABD merkezli şirkete yönelik olarak kaydedildi ve Brüksel, Berlin ve Londra'daki havalimanları başta olmak üzere bazı yerlerde check-in ve biniş sistemlerinde aksamalara yol açtı. Etkiler 22 Eylül'e kadar devam etti.

NCA ile Thames Valley Police'e bağlı Güneydoğu Bölgesi Organize Suçlarla Mücadele Birimi (SEROCU) işbirliğinde yürütülen operasyonda, gece düzenlenen işlem sonucunda 40'lı yaşlarında bir erkek, Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası kapsamındaki suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

NCA Ulusal Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Paul Foster konuyla ilgili olarak, "Bu olayla ilgili inceleme henüz erken aşamalarda ve hala devam ediyor. Siber suçlar tüm dünyayı tehdit ederken İngiltere'de de ciddi aksamalara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

