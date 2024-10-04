Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Anlaşmasında Değişiklik

Resmi Gazete'de Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşması'nda önemli değişiklikler içeriyor. Bu anlaşma, 28 Temmuz 2024 tarihli kanunla birlikte Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliklerin İçeriği

Yapılan düzenlemelere göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının faaliyet alanı, Sahra Altı Afrika ve Irak'a yönelik olarak kademeli bir genişleme planı doğrultusunda değiştirildi. Kuruluş anlaşmasının 1. maddesinde bu değişiklikler net bir biçimde belirtilmiştir.

Bu gelişmeler, bankanın uluslararası kapsamını artırırken, aynı zamanda yeni iş fırsatları yaratma adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.