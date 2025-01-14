Avrupa Jandarma Kuvveti, Kosova'da Güvenliği Destekleyecek

EULEX, Kosova'daki polis kuvvetini güçlendirmek amacıyla Avrupa Jandarma Kuvveti'nden birlikler konuşlandıracak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:41
Avrupa Jandarma Kuvveti, Kosova'da Güvenliği Destekleyecek

Avrupa Jandarma Kuvveti Kosova'ya Geçici Olarak Konuşlanıyor

Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX), Kosova'da mevcut polis kuvvetini güçlendirmek için Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK) mensuplarının geçici olarak ülkeye konuşlanacağını duyurdu.

EYLEM PLANI VE GÖREVLER

EULEX, yaptığı yazılı açıklamada; Fransa, İtalya, Litvanya ve Portekiz jandarması birliklerinin Kosova'da geçici görev alacağını bildirdi. AJK'ye bağlı bu mensuplar, EULEX'in Kosova genelindeki istikrarı destekleme ve toplulukların güvenliğini sağlama görevleri çerçevesinde çalışacak.

Birkaç gün içinde Kosova'ya konuşlanması beklenen birliklerin, ülke genelinde devriyeler gerçekleştireceği belirtiliyor.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

EULEX'e bağlı birlikler, Kosova polisi ve NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) ile işbirliği içinde güvenliği sağlamak için harekete geçecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kosova'da 9 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçim sürecinde istikrarsızlık yaşanmaması için Priştine ve Belgrad'daki yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Bahçe Duvarına Çarpan Otomobildeki Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi
3
Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei'den "Sanatla Büyümek" Sergisi Dolmabahçe'de Açıldı
4
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze Protestosuyla Karşılaştı
5
Ankara'da Sahte Gıda Maddelerine Operasyon: Binlerce Litre Kaçak Ürün Ele Geçirildi
6
Ürdün Kralı, Trump'ın Temsilcisi ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı
7
MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!