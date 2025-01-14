Avrupa Jandarma Kuvveti, Kosova'da Güvenliği Destekleyecek

Avrupa Jandarma Kuvveti Kosova'ya Geçici Olarak Konuşlanıyor

Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX), Kosova'da mevcut polis kuvvetini güçlendirmek için Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK) mensuplarının geçici olarak ülkeye konuşlanacağını duyurdu.

EYLEM PLANI VE GÖREVLER

EULEX, yaptığı yazılı açıklamada; Fransa, İtalya, Litvanya ve Portekiz jandarması birliklerinin Kosova'da geçici görev alacağını bildirdi. AJK'ye bağlı bu mensuplar, EULEX'in Kosova genelindeki istikrarı destekleme ve toplulukların güvenliğini sağlama görevleri çerçevesinde çalışacak.

Birkaç gün içinde Kosova'ya konuşlanması beklenen birliklerin, ülke genelinde devriyeler gerçekleştireceği belirtiliyor.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

EULEX'e bağlı birlikler, Kosova polisi ve NATO'nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) ile işbirliği içinde güvenliği sağlamak için harekete geçecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kosova'da 9 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçim sürecinde istikrarsızlık yaşanmaması için Priştine ve Belgrad'daki yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını bildirdi.