Avrupa Konseyi, Bulgaristan'da Azınlık Hakları Üzerine Eleştirilerde Bulundu

Avrupa Konseyi'nden Bulgaristan'a Azınlık Hakları Uyarısı

Avrupa Konseyi, Bulgaristan'ın azınlık haklarına ilişkin ilerlemesini yetersiz olarak değerlendirirken, çözüm önerileri sundu. Ulusal Azınlıkların Korunması Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) yönelik Danışma Komitesi, Bulgaristan hükümetine ulusal azınlıkların haklarını güvence altına alma çağrısında bulundu.

Son Dört Yıldaki İlerleme Değerlendirmesi

Bulgaristan'daki azınlık haklarının korunmasına yönelik son dört yıl içerisindeki değerlendirmelere göre, ülke bazı sağlık ve eğitim konularında ilerleme kaydetti. Ancak, azınlık haklarına erişim konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği belirtildi.

Roman Azınlığına Yönelik Öneriler

Açıklamada Romanların sağlık hizmetlerine erişimi ve eğitimdeki katılımlarının arttığı ifade edilse de, Bulgar yetkililere kültürel ve dilsel hakların desteklenmesi yönünde tavsiyeler verildi. Romanların kimlik belgelerinin düzenlenmesi, kamu hizmetlerine erişimlerinin garanti altına alınması gibi konularda, daha etkin uygulamalar talep edildi.

Azınlık Dillerinin Eğitimi

Ek olarak, Türkçe, Romanca, Ermenice ve İbranice gibi azınlık dillerinin eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Okul öncesinden yüksek öğrenime kadar bu dillerin öğretilmesi, azınlıkların kültürel kimliklerinin korunması açısından büyük önem taşıyor.