DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.550.138,07 -0,1%

Avrupa Konseyi, İtalya'nın Göçmen Geri Gönderme Merkezlerini Eleştirdi

CPT, İtalya'nın göçmen geri gönderme merkezlerindeki kötü muameleleri ve sağlık sorunlarını rapor etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:08
Avrupa Konseyi, İtalya'nın Göçmen Geri Gönderme Merkezlerini Eleştirdi

Avrupa Konseyi'nden İtalya'ya Sert Eleştiriler

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), düzensiz göçmenlerin tutulduğu geri gönderme merkezlerinde yabancı uyruklulara yönelik kötü muamele iddialarını gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, İtalya'daki merkezler, ciddi sorunlarla baş başa.

Raporun Detayları

CPT, 2-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından hazırlanan raporunda, Roma, Milano, Potenza ve Gradisca'daki göçmen geri gönderme merkezlerinde bir takım olumsuz uygulamaları tespit etti. Raporda, geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı uyruklulara karşı polis memurları tarafından fiziksel kötü muamele ve aşırı güç kullanıldığına dair birden fazla vaka kaydedildi.

Ayrıca, bu tür müdahalelerin bağımsız bir şekilde izlenmediği ve kötü muamele vakalarının gerekli prosedürlere uygun olarak kayıt altına alınmadığı bilgisi dikkat çekici bir şekilde vurgulandı.

Sağlık Sorunları ve Yönetim Eleştirisi

Raporda, Potenza'daki geri gönderme merkezinde bazı göçmenlere aşırı dozda ilaç verilmesi gibi sağlık sorunlarına da yer verildi. Merkezlerdeki kötü koşullar, orantısız güvenlik yaklaşımı ve sağlık hizmetlerinin kalitesindeki farklılıklar, İtalya'nın Arnavutluk ile yaptığı 6 Kasım 2023 tarihli anlaşmayla bu modeli uygulama kararı almasının sorgulanmasına yol açtı.

İtalyan Yetkililerin Tepkisi

İtalyan basınına konuşan İçişleri Bakanlığı kaynakları, CPT raporunun eksik ve yanıltıcı bilgilere dayandığını öne sürdü. Bunun yanı sıra, muhalefet partilerinden "Daha Fazla Avrupa" Partisi lideri Riccardo Magi, CPT raporundaki suiistimaller ışığında İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye davet etti.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelecek Partisi 5. Yılını Kutladı: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları
2
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
3
Yemen'in Hudeyde Kentinde Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek
5
Rukiye Toy, Kadın İstihdam Hedeflerini Açıkladı
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Şam Büyükelçiliği Türkiye'nin Kararlılığının Somut İfadesi
7
15. Dergi Günleri Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Başladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak