Avrupa Konseyi, İtalya'nın Göçmen Geri Gönderme Merkezlerini Eleştirdi

Avrupa Konseyi'nden İtalya'ya Sert Eleştiriler

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), düzensiz göçmenlerin tutulduğu geri gönderme merkezlerinde yabancı uyruklulara yönelik kötü muamele iddialarını gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmelere göre, İtalya'daki merkezler, ciddi sorunlarla baş başa.

Raporun Detayları

CPT, 2-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından hazırlanan raporunda, Roma, Milano, Potenza ve Gradisca'daki göçmen geri gönderme merkezlerinde bir takım olumsuz uygulamaları tespit etti. Raporda, geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı uyruklulara karşı polis memurları tarafından fiziksel kötü muamele ve aşırı güç kullanıldığına dair birden fazla vaka kaydedildi.

Ayrıca, bu tür müdahalelerin bağımsız bir şekilde izlenmediği ve kötü muamele vakalarının gerekli prosedürlere uygun olarak kayıt altına alınmadığı bilgisi dikkat çekici bir şekilde vurgulandı.

Sağlık Sorunları ve Yönetim Eleştirisi

Raporda, Potenza'daki geri gönderme merkezinde bazı göçmenlere aşırı dozda ilaç verilmesi gibi sağlık sorunlarına da yer verildi. Merkezlerdeki kötü koşullar, orantısız güvenlik yaklaşımı ve sağlık hizmetlerinin kalitesindeki farklılıklar, İtalya'nın Arnavutluk ile yaptığı 6 Kasım 2023 tarihli anlaşmayla bu modeli uygulama kararı almasının sorgulanmasına yol açtı.

İtalyan Yetkililerin Tepkisi

İtalyan basınına konuşan İçişleri Bakanlığı kaynakları, CPT raporunun eksik ve yanıltıcı bilgilere dayandığını öne sürdü. Bunun yanı sıra, muhalefet partilerinden "Daha Fazla Avrupa" Partisi lideri Riccardo Magi, CPT raporundaki suiistimaller ışığında İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi parlamentoya bilgi vermeye davet etti.