Avrupa Konseyi'nin ECRI Raporu Üzerine İtalya'da Yükselen Tepkiler

Strazburg'dan Çıkan Kritik Rapor

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi'ne bağlı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), İtalyan güvenlik güçlerini ırkçılık yapmakla suçlayan bir rapor yayımladı. Bu rapor, ülkede geniş bir yankı buldu ve çeşitli tepkilere neden oldu.

İtalyan Polisinin Eleştirisi

Yerel basında çıkan haberlere göre, ECRI'nin raporunda İtalyan polisinin, özellikle çingene ve Afrika kökenlilere yönelik denetleme ve gözetleme faaliyetleri sırasında ırk temelli fişleme yaptığı iddia ediliyor. Raporda, "Yetkililer, sorunun öneminin farkında görünmüyor ve ırk temelli fişlemenin kurumsal ırkçılık biçimi olabileceğini düşünmemişler." ifadeleri yer aldı.

Devlet Yetkililerinin Tepkileri

Raporun yayımlanmasının ardından İtalya'nın devlet erkanından çeşitli tepkiler geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, ECRI raporuna şaşırdığı ve Emniyet Müdürü Vittorio Pisani'yi arayarak polis teşkilatının önemini vurguladığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabında, "Avrupa Konseyi'nin organı ECRI, İtalyan polis güçlerini ırkçılıkla mı suçluyor?" diyerek tepki gösterdi. Meloni, polis güçlerinin tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak için özveriyle çalıştığını belirtti.

Eleştirilerin Sırası

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Matteo Salvini, ECRI'yi "faydasız" bir kurum olarak nitelendirerek, İtalyan polisine yönelik iddiaların haksız olduğunu savundu. Salvini, ECRI yetkililerine, eğer Romanlar ve kaçak göçmenlerle bu kadar ilgileniyorlarsa, onları Strazburg'a götürmeyi önerdi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ECRI’nin suçlamalarını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Muhalefet Görüşü

Öte yandan, muhalefet milletvekili Aboubakar Soumahoro, ECRI’nin raporunun, İtalya'daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çektiğini belirterek, göçmenler ve sığınmacılar arasında süregelen mağduriyetin belgelendiğini ifade etti.