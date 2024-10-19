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Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti

Hagen'de düzenlenen 36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, İGMB tarafından organize edildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:25
Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti

36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Almanya'da Gerçekleşti

Almanya'nın Hagen kentinde bu yıl 36.'sı düzenlenen Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından tertip edildi. Etkinlik, Hagen Belediye Binası'nda gerçekleştirildi ve Avrupa’nın dört bir yanından yaklaşık 2 bin katılımcı ile renklendi.

Yarışmanın Açılışı

Yarışmanın açılışı, 35. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nın 14-18 yaş grubunda birincisi olan Furkan Vural’ın Kur'an tilavetiyle yapıldı.

IGMG'den Mesajlar

Etkinlikte konuşan İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Kur'an’ı anlamanın ve yaşamanın önemine değindi. Ergün, "Dünya üzerindeki kaos ve kargaşa ortamına dikkati çekerek, 'Kur’an’ın merhamet anlayışı anlaşılsa böyle mi olur? Kur’an mesajına her zamankinden daha fazla insanlığın ve tüm toplumların ihtiyacı var.'" ifadelerini kullandı.

IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, Kur'an yarışmalarının düzenlenmesinin üç temel sebebinin olduğunu vurguladı: "Kur'an'ı her zaman gündemde tutmak istiyoruz. Kur'an’ın doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak ve Kur'an’ın güzel bir sesle okunmaya en layık bir kitap olması dolayısıyla bu yarışmaları düzenliyoruz."

Yarışma Sonuçları

Yarışmada 10-13 yaş grubuna katılan Talha Karahan birinci, Cihad Romanoğlu ikinci, Hüseyin Bundar üçüncü ve Ahmet Buğday dördüncü oldu. 14-18 yaş grubunda ise Abdülkerim Gebeş birinci, Abdullah Morina ikinci, Mehmet Ali Ceylan üçüncü ve Bünyamin Haydar dördüncü sırada yer aldı.

İmamlık Görevine Yeni Başlayanlar İçin Cübbe Giyme Töreni

Yarışma esnasında yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi yapıldı.

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu...

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından organize edilen ve Hagen Belediye Binası'nda düzenlenen yarışmaya, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu...

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından organize edilen ve Hagen Belediye Binası'nda düzenlenen yarışmaya, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu...

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından organize edilen ve Hagen Belediye Binası'nda düzenlenen yarışmaya, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu...

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından organize edilen ve Hagen Belediye Binası'nda düzenlenen yarışmaya, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi.

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu...

Almanya'nın Hagen kentinde "36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması" düzenlendi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından organize edilen ve Hagen Belediye Binası'nda düzenlenen yarışmaya, Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yarışmada ayrıca yeni imamlık görevine başlayanlara icazet verildi ve cübbe giyme merasimi gerçekleştirildi.

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