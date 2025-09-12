Avrupa Müslüman Forumu Şanlıurfa'da: Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekildi

Avrupa Müslüman Forumu Şanlıurfa'da toplandı

Avrupa Müslüman Forumu'nun Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı"nın ikinci bölümü Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Toplantı detayı ve amaç

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda, Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Iqbal Sacranie moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Filistin topraklarındaki kutsal mekanların korunması, işgal altındaki bölgelerdeki ihlaller ve uluslararası dayanışma konuları ele alındı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantının amaçlarından biri, Gazze'deki saldırıları ve mukaddes mekanlara yönelik tehditleri uluslararası platformlarda gündeme taşımaktı.

Abdulvahid Niyazov'un mesajı

Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdulvahid Niyazov, İstanbul'da dün gerçekleştirilen toplantıya 4 kıtadan, 27 ülkeden, 3 kutsal dinin temsilcilerinin katıldığını belirterek toplantının devamını Şanlıurfa'da yaptıklarını söyledi.

Niyazov, Hazreti İbrahim'in Şanlıurfa'da doğmuş olmasının toplantının ikinci bölümünün bu kentte yapılması için tercih nedeni olduğunu vurgulayarak, "Bugün İbrahim anlaşmaları adı altında Müslümanlara ve insanlara teslimiyeti bir şekilde empoze etmek için Siyonistler bu İbrahim anlaşmalarını kullanıyorlar. Özellikle İbrahim gölünün orada (Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl) fotoğraf çekildik. Çünkü bu sembolik özel bir yer, dünyada bu spekülasyonların ve Siyonistlerin bu yalanlarını dünyaya duyurmak için özellikle bu yeri seçtik." ifadelerini kullandı.

Niyazov ayrıca, "Filistin toprakları Osmanlı'ya ait olduğu zaman 3 kutsal dinin mensupları barış ve güven içerisinde yaşıyorlardı. İslam dünyası bugünkü Türkiye'ye çok ümitle bakmakta." sözleriyle Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.

Filistin Müftüsü: Zulüm insanlığın davası

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin, toplantıların mukaddes mekanlarla bağı olan kentlerde düzenlenmesinin önemine işaret etti. Hüseyin, Filistin'deki saldırı ve zulmün artık sadece bir Filistin davası olmadığını, "bütün insanlığın davası" haline geldiğini söyledi.

Hüseyin, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an Gazze'de, Filistin'de insanların yerlerini almakla, onları öldürmekle yaptıkları şeylerden de zaten insanlık düşmanı olduklarını görebiliyorsunuz. Siyonizm insanlık düşmanıdır. ... Mescidi Aksa ve İbrahim Mescidi'ne nasıl saldırıda bulunuyorlarsa aynı şekilde Filistin'de bulunan kiliselere de aynı şekilde zarar veriyorlar. ... Benim önerim şudur ki gönülden insanlık alemine bir haykırışta bulunalım. Güçlü bir sesle insanlık vurgusu yaparak bir haykırış gösterelim."

Yahudi temsilciden çağrı: İsrail'e karşı olmak Yahudi karşıtlığı değildir

Haham Yisroel Dovid Weiss, konuşmasında Filistin'deki işgalin sona ermesi için karanlığa bir mum yakma amacı taşıdığını belirterek, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişte ve günümüzde Yahudileri koruduğu için teşekkür etti.

Weiss, Türkiye'de Yahudilerin rahatça yaşadığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "İsrail'den asla korkmamalıyız, çekinmemeliyiz, dua etmeliyiz. ... İsrail devletinin bizatihi kendisi aslında Yahudi karşıtıdır, Yahudilere düşmandır. ... Gazze halkı için mücadele etmeliyiz, onlar için sesimizi yükseltmeliyiz. Evlerine bir gün dönecekler."

Akademiden değerlendirme: Siyonist yapı ve küresel destek

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Bayraklı, Filistin topraklarında yaşananların büyük bir soykırım ve katliam olduğunu belirtti. Bayraklı, İsrail'in amaçlarından birinin Müslümanların Yahudilerden nefret etmesini sağlamak olduğunu savunarak, "Siyonistler ile Yahudileri birbirinden kesinlikle ayırmamız çok önemli" uyarısında bulundu.

Bayraklı ayrıca, olayların arkasında ciddi bir Amerikan desteği bulunduğunu, buradan gelen silahlar ve siyasi destekle durumun yalnızca bir Siyonist işgali olmaktan öte bir yapı arz ettiğini ifade etti. Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunun bu yapıyı rahatsız ettiğini ve güçlendikçe daha fazla müdahale kapasitesine sahip olacağını vurguladı.

Yerel makamların mesajı ve sonuç

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy, katılımcıları Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir Şanlıurfa'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Aksoy, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece bir milletin değil bütün insanlığın ortak mirası olduğunu" söyleyerek, "Soykırımı durduralım, işgali durduralım." çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Filistin halkı için dua edildi. Toplantının sonuç bildirgesinin birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.

Avrupa Müslüman Forumu'nun Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlediği "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı"nın ikinci bölümü Şanlıurfa'da yapıldı.