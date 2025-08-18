Avrupa'nın '50 bin asker' iddiası: Ateşkes halinde Ukrayna'ya konuşlandırma

Iltalehti'nin dış ve güvenlik politikası kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bazı Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanması halinde Ukrayna'ya 50 bin asker konuşlandırmaya hazır. Haberde, girişimin Gönüllüler Koalisyonu liderliğinde yürütüldüğü öne sürüldü.

Finlandiya basını, söz konusu planın amacının muhtemel bir Rusya saldırısını caydırmak ve Kiev'e güvenilir bir güvenlik şemsiyesi sağlamak olduğunu bildirdi. Haberde, konuşlandırmanın ateşkes şartına bağlandığı vurgulandı.

Litvanya'dan açıklama

LRT (Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu) ise Litvanya'nın Ukrayna'ya asker gönderme konusunda hazır olduğunu aktardı. Haberde, Cumhurbaşkanı Danışmanı Dainius Zikevicius'un "Litvanya (asker gönderme) kararını verdi. Sayılar tartışılıyor. Bunun hakkında bilgi veremeyeceğim. Ancak Afganistan'daki katkımızı hatırlamalı ve benzer bir yönde hareket etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda Ukrayna için askeri desteğin hayati önem taşıdığını vurguladı.