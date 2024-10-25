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Avrupa'nın Sessizliği: Filistin Acıları ve Kültür Sanat Dünyası

Avrupa'nın kültür-sanat dünyası, Gazze'deki trajediyi görmezden gelerek Filistin destekçilerini yok sayıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:08
Avrupa'nın Sessizliği: Filistin Acıları ve Kültür Sanat Dünyası

Avrupa'da Filistin Gerçeği

Avrupa'nın kültür ve sanat dünyası, Selman Aksünger'in de belirttiği gibi, Gazze'de devam eden insanlık dramı karşısında sessiz kalmaya devam ediyor. Filistin'deki acılar, sanat ve sinema sektörünün gözünden kaçarken, sanatçılar bu duruma karşı seslerini yükseltmekte zorlanıyor.

İsrail'in Gazze'deki Eylemleri

Uluslararası mahkemelerde yargılanan İsrail’in Filistin topraklarındaki ihlalleri ve Gazze'deki can kayıpları, kültür-sanat etkinliklerinde yeterince gündeme getirilmiyor. Avrupa'nın saygın kültür ve sanat kurumları, bu meseleye kayıtsız kalırken, Filistin dayanışmasını destekleyen sanatçılar ise yalnız bırakılmakta.

Sanat Dünyasından Sessiz Destek

Bu durum, Avrupa'nın özellikle kültürel ve sanatsal platformlarda Filistin ile ilgili konulara bakış açısını sorgulatıyor. Ancak birçok sanatçı, bu sessizliğe karşı durarak Filistin halkının yaşadığı acıları anlatmaya çalışıyor. Filistin dayanışması konusunda farkındalık yaratmak için verilen mücadele, sanat dünyası içinde yeterince destek bulamıyor.

Sonuç olarak, Avrupa'nın kültür-sanat dünyası, Filistin'deki trajik durumu görmeme konusunda ısrarcı ve bu durum, uluslararası toplumda eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

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