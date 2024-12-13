Avrupa Parlamentosu Heyeti Tiflis'te AB Yanlısı Gösterilere Katıldı

Gürcistan'da temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden oluşan heyet, başkent Tiflis'teki AB yanlısı gösterilere katıldı. Şota Rustaveli Caddesi'nde binlerce kişinin bulunduğu gösteride, protestocular AP heyetini coşkuyla karşıladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkenin AB'ye katılım müzakereleri sürecini 4 yıllığına askıya alma kararını duyurmasının ardından, gösteriler artarak devam etti. Göstericiler, Avrupa milletvekillerinden Tiflis yönetimine yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Heyette bulunan Reinier Van Lanschot, Mihal Szczerba, Tobias Kremer, Rasa Yukneviciane ve Sergey Lagodinsky, eylem alanında protestocularla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Yukneviciane, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan hükümetine parlamento seçimlerini yenileme çağrısını yineleyerek, Avrupa'nın Gürcü halkına destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

AP heyeti, AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmek amacıyla bugün Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet liderleriyle bir araya geldi. İktidardaki "Gürcü Hayali" partisi, hükümet kanadıyla görüşmeyen AP heyetine tepkili.

Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını öne sürdü ve "AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik" ifadesini kullandı. Ancak Gürcistan, 2030'da AB üyesi olma hedefi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Başbakan'ın kararına karşı Tiflis'te protestolar başlamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını açıkladı. Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdi. Baltık ülkeleri, Gürcistan hükümetinin bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacaklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'ye yönelik yaptırımlar içeren bir kararnameyi imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümet karşıtı gösterilerin sürmesi durumunda daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetti. Gösteriler 28 Kasım'dan beri devam ediyor.

Gürcistan'da temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden oluşan heyet, Tiflis'te devam eden AB yanlısı gösterilere katıldı.

Gürcistan'da temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden oluşan heyet, Tiflis'te devam eden AB yanlısı gösterilere katıldı.