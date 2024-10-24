Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Ödülünü Venezuelalı Muhaliflere Verdi

Avrupa Parlamentosu'ndan Önemli Bir Adım

Her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü konusunda verilen Sakharov Ödülü, bu sene Venezuela'daki başkanlık seçimlerinde Nicolas Maduro'ya karşı mücadele eden koalisyonun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'ya verildi.

AP Başkanı Metsola'nın Açıklamaları

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Genel Kurul oturumunda ödüllerin sahiplerini duyurarak, "Adil, özgür ve barışçıl bir iktidar geçişi arayışında, milyonlarca Venezuelalının ve AP'nin değerlerini korkusuzca savundular" dedi.

Adaylar Arasında Filistinli Gazeteciler Yok

Bu yıl ödül için gösterilen diğer adaylar arasında, Gazze'deki saldırıları dünya kamuoyuna ileten Filistinli gazeteciler de yer aldı. Ancak, Hamza ed-Dahduh, Şirin Ebu Akile, Yasir Murteca ve Ruşdi es-Serrac gibi isimler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Sakharov Ödülü Hakkında

1988 yılından bu yana verilen Sakharov Ödülü, adını Sovyet fizikçi ve muhalif Andrei Sakharov’dan alıyor. Ödül, düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor ve adaylar, AP'deki siyasi gruplar ile en az 40 milletvekilinin imzası ile belirleniyor. Geçen yıl, ödül İran'daki 'Kadın, Yaşam ve Özgürlük' hareketini simgeleyen Mahsa Emini'ye verilmişti.

Ödül töreninin 18 Aralık'ta düzenleneceği belirtildi.