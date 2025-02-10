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Avrupa Parlamentosu'nda Artan Organize Suçlar Tartışıldı

Avrupa Parlamentosu'nda çete şiddeti ve organize suçların artışı konuşuldu. Maria Luis Albuquerque, Avrupa genelindeki suç örgütlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 23:30
Avrupa Parlamentosu'nda Artan Organize Suçlar Tartışıldı

Avrupa Parlamentosu'nda Organize Suçlar Ele Alındı

4 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun “Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar” portföyünden sorumlu üyesi Maria Luis Albuquerque, Avrupa'da artan çete şiddeti ve organize suçların güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı. Albuquerque, uyuşturucuyla bağlantılı şiddetin Avrupa'nın kent merkezlerine kadar yayıldığını ifade etti.

Strazburg'daki Oturum Detayları

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda düzenlenen oturum, İsveç'in Örebro kentindeki bir okula yapılan silahlı saldırı sonrası gerçekleştirildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ilk olarak saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağırdı. Metsola, bu saldırıyı "masum canlara mal olan, aileleri parçalayan ve toplumları yaralayan anlamsız bir şiddet eylemi" olarak tanımladı.

Metsola, "Nefret ve şiddetin Avrupa'da yeri yoktur. Bizi birleştiren değerler olan barış, demokrasi ve insan hayatının onuru her zaman üstün gelecektir," şeklinde konuştu.

Abc'nın Endişeleri ve Çözüm Önerileri

Oturumda AB Komisyonu adına konuşan Albuquerque, yasal ekonomilere sızan organize suç şebekelerinin bulunmasının "endişe verici" olduğunu belirterek, Europol'ün AB genelinde tespit ettiği 821 yüksek riskli suç örgütü olduğuna dikkat çekti. Bu grupların sadece güvenlik tehdidi olmadığını, aynı zamanda demokrasi ve sosyal istikrar için de varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Albuquerque, Avrupa genelinde uyuşturucu pazarları, çete savaşları ve cinayetler gibi sorunların yaygınlaştığını belirtti. "Bu sorunlar, AB içinde ve üçüncü ülkelerle daha güçlü sınır ötesi işbirliği yoluyla ele alınmalıdır," ifadelerini kullandı.

Yeni oluşturulacak AB mevzuatının, organize suçla mücadeleyi güçlendireceği ve çetelerin internet üzerinden eleman kazanma çabalarını engellemeyi hedeflediğini duyurdu. Bu bağlamda, Dijital Hizmetler Yasası (DSA)nın uygulanmasının hızlandırılacağı ifade edildi.

AP Üyelerinden Önemli Açıklamalar

Oturumda söz alan birçok Avrupa Parlamentosu üyesi, Örebro'daki silahlı saldırının artan çete şiddetinin bir parçası olduğunu belirterek AB Komisyonunu bu konuda acil adım atmaya çağırdı. İsveçli milletvekili Abir Al-Sahlani, çete şiddetinin "tüm Avrupa'nın sorunu" olduğunu ve göçle ilişkili olmadığını vurguladı. Al-Sahlani, "Göç ve suç arasındaki bu özel ilişkiyi nasıl kurabilirsiniz? Bu bireyler bizim toplumumuzun ve İsveç'in ürünleri. Bunun göçle hiçbir ilgisi yok," şeklinde konuştu.

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