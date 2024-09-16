Avrupa Parlamentosu'nda Aşırı Sağcı Grupların Rolü Tartışılıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), 6-9 Haziran tarihlerinde yapılan seçimlerin ardından yeni 5 yıllık yasama dönemine bu hafta başlıyor. Uzmanlar, aşırı sağ grupların yükselişinin Avrupa Birliği (AB) politikalarına etkilerini değerlendiriyor.

Aşırı Sağ ve Parlamentodaki Yükselişi

AP, ilk defa Genel Kurul toplantısını Strazburg'da gerçekleştirecek. Yeni dönemde aşırı sağcı grupların sandalye sayısının artması, 720 sandalyeli parlamentonun önemli bir özelliği haline geldi. Bu gruplar, 2021 seçimlerinde %7.5 oy alarak 25 sandalyeye sahip olan 'Egemen Ulusların Avrupası' ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın liderlik ettiği 84 sandalyeye sahip 'Avrupa'nın Vatanseverleri' gibi oluşumlar tarafından temsil ediliyor.

Aşırı Sağın Bölünmüşlüğü

Belçika'daki Liege Üniversitesinden Siyaset Bilimi Profesörü Jerome Jamin, aşırı sağın, homojen bir aile niteliği taşımadığını vurguladı. Jamin’e göre, bu partiler ulusal gündemlerini temsil eden gruplardır ve aralarında önemli ideolojik farklılıklar bulunmaktadır.

Siyasi Stratejiler ve Gelecek Beklentileri

Martins Centre Direktörü Dr. Peter Van Heele, AP'deki aşırı sağcı grupların ortak bir gündem oluşturmakta zorlandıklarını, farklı ideolojileri barındırdıklarını ifade etti. Ayrıca Van Heele, göç konusunda etkili olabileceklerini ancak bazı konularda AB dış politikasını değiştiremeyeceklerini belirtti.

Aşırı Sağın AB Üzerindeki Potansiyel Etkisi

ABD Delaware Üniversitesi'nden Daniel Kinderman, aşırı sağcı milletvekillerinin topluca oy kullansalar bile yeterli etki yaratacak sandalye sayısına sahip olmadıklarını vurguladı. Ancak, diğer partilerle müttefik olacaklarsa durumun değişebileceğini aktardı.

İsrail Konusundaki Yaklaşımlar

İrlandalı gazeteci David Cronin, Avrupa'daki aşırı sağın özellikle İsrail yanlılığı konusunda bir araya geldiğini ifade etti. Irkçılığın aşırı sağ siyasetin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirten Cronin, son dönemde aşırı sağın İsrail ile ilişkilerinin güçlendiğine dikkat çekti.

Aşırı sağın Avrupa siyasetindeki rolü, gelecekteki AB politikalarını ve genel siyasi yapıyı nereye götüreceği üzerine tartışmalar devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni 5 yıllık yasama dönemine başlarken varlığını artıran ancak bölünmüş yapıdaki aşırı sağcı siyasi grupların Avrupa Birliği'nin (AB) politikalarına ne ölçüde etki gösterebilecekleri merak ediliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Martins Centre'nin Direktörü Dr. Peter Van Heele, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni 5 yıllık yasama dönemine başlarken varlığını artıran ancak bölünmüş yapıdaki aşırı sağcı siyasi grupların Avrupa Birliği'nin (AB) politikalarına ne ölçüde etki gösterebilecekleri merak ediliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Martins Centre'nin Direktörü Dr. Peter Van Heele, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni 5 yıllık yasama dönemine başlarken varlığını artıran ancak bölünmüş yapıdaki aşırı sağcı siyasi grupların Avrupa Birliği'nin (AB) politikalarına ne ölçüde etki gösterebilecekleri merak ediliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Martins Centre'nin Direktörü Dr. Peter Van Heele, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), yeni 5 yıllık yasama dönemine başlarken varlığını artıran ancak bölünmüş yapıdaki aşırı sağcı siyasi grupların Avrupa Birliği'nin (AB) politikalarına ne ölçüde etki gösterebilecekleri merak ediliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Martins Centre'nin Direktörü Dr. Peter Van Heele, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.