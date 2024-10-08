Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan Konulu Tartışmalar Gerginlik Yarattı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Tartışmalı Oturum

Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda düzenlenen "Orta Doğu’da Şiddetin Tırmanması ve Lübnan’daki Durum" başlıklı oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Borrell'in Açıklamaları ve Tepkiler