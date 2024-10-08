Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan Konulu Tartışmalar Gerginlik Yarattı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Tartışmalı Oturum
Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda düzenlenen "Orta Doğu’da Şiddetin Tırmanması ve Lübnan’daki Durum" başlıklı oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamaları tartışmalara neden oldu.
Borrell'in Açıklamaları ve Tepkiler
Borrell, konuşmasında Lübnan'daki durumun her geçen gün kötüleştiğini belirtirken, ülke nüfusunun %20'sinin zorla yerinden edildiğini ifade etti. "Lübnan ordusu, ne Hizbullah'a karşı bir denge unsuru olabilir ne de ülkenin toprak bütünlüğünü koruyabilir" Aşırı sağcı milletvekilleri, Borrell’in konuşmaları sırasında sert tepkiler gösterdi. Konuşmalarda sık sık "İsrail, terör tehdidine karşı kendini savunuyor" iddiaları öne çıktı ve hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlı sivillerin durumu göz ardı edildi. Oturum başkanı, Borrell’in sözünü kesmek zorunda kalırken, bazı milletvekillerinin salondan çıkması dikkat çekti. Borrell, bunun bir empati eksikliği olduğunu belirtti ve "Gazze ve Lübnan’daki sivillerin çektiği acılara karşı bir empati eksikliği var gibi görünüyor" Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek Avrupa'nın İsrail'in silahlandırılmasına suç ortaklığı yapma gerekliliğini sorguladı. Sosyalist ve Demokratlar (S&D) milletvekili Hana Jalloul, İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerini bir savaş suçu olarak nitelendirerek benzer durumlardaki sessizliğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sol Grup milletvekili Rima Hassan, kefiyeyle kürsüye çıkınca, konuşmasına başlamadan önce kefiyesini çıkarması istendi. Borrell’e yönelik eleştirilerde bulunarak, "İsrail’in cezasızlığının 1948’de başladığının farkındasınızdır" Bu gergin oturum, Avrupa'nın Orta Doğu ile ilgili tutumlarını ve alınacak olası yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.
Gergin Anlar
Yaptırımlar ve Cezalandırma Çağrıları
Kefiye ile Konuşmalara Yıldırım Hattı
Sonuç ve Gelecek
Aşırı sağcı milletvekilleri, Borrell’in konuşmaları sırasında sert tepkiler gösterdi. Konuşmalarda sık sık "İsrail, terör tehdidine karşı kendini savunuyor" iddiaları öne çıktı ve hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlı sivillerin durumu göz ardı edildi.
Oturum başkanı, Borrell’in sözünü kesmek zorunda kalırken, bazı milletvekillerinin salondan çıkması dikkat çekti. Borrell, bunun bir empati eksikliği olduğunu belirtti ve "Gazze ve Lübnan’daki sivillerin çektiği acılara karşı bir empati eksikliği var gibi görünüyor" Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek Avrupa'nın İsrail'in silahlandırılmasına suç ortaklığı yapma gerekliliğini sorguladı. Sosyalist ve Demokratlar (S&D) milletvekili Hana Jalloul, İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerini bir savaş suçu olarak nitelendirerek benzer durumlardaki sessizliğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sol Grup milletvekili Rima Hassan, kefiyeyle kürsüye çıkınca, konuşmasına başlamadan önce kefiyesini çıkarması istendi. Borrell’e yönelik eleştirilerde bulunarak, "İsrail’in cezasızlığının 1948’de başladığının farkındasınızdır" Bu gergin oturum, Avrupa'nın Orta Doğu ile ilgili tutumlarını ve alınacak olası yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.
Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek Avrupa'nın İsrail'in silahlandırılmasına suç ortaklığı yapma gerekliliğini sorguladı.
Sosyalist ve Demokratlar (S&D) milletvekili Hana Jalloul, İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerini bir savaş suçu olarak nitelendirerek benzer durumlardaki sessizliğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Sol Grup milletvekili Rima Hassan, kefiyeyle kürsüye çıkınca, konuşmasına başlamadan önce kefiyesini çıkarması istendi. Borrell’e yönelik eleştirilerde bulunarak, "İsrail’in cezasızlığının 1948’de başladığının farkındasınızdır" Bu gergin oturum, Avrupa'nın Orta Doğu ile ilgili tutumlarını ve alınacak olası yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.
Bu gergin oturum, Avrupa'nın Orta Doğu ile ilgili tutumlarını ve alınacak olası yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.