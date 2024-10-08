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Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan Konulu Tartışmalar Gerginlik Yarattı

Lübnan'daki gergin durumu ele almak üzere yapılan oturumda, AB temsilcisi Josep Borrell'in konuşmaları tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:09
Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan Konulu Tartışmalar Gerginlik Yarattı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Tartışmalı Oturum

Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulunda düzenlenen "Orta Doğu’da Şiddetin Tırmanması ve Lübnan’daki Durum" başlıklı oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamaları tartışmalara neden oldu.

Borrell'in Açıklamaları ve Tepkiler

Borrell, konuşmasında Lübnan'daki durumun her geçen gün kötüleştiğini belirtirken, ülke nüfusunun %20'sinin zorla yerinden edildiğini ifade etti. "Lübnan ordusu, ne Hizbullah'a karşı bir denge unsuru olabilir ne de ülkenin toprak bütünlüğünü koruyabilir"

Gergin Anlar

Aşırı sağcı milletvekilleri, Borrell’in konuşmaları sırasında sert tepkiler gösterdi. Konuşmalarda sık sık "İsrail, terör tehdidine karşı kendini savunuyor" iddiaları öne çıktı ve hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlı sivillerin durumu göz ardı edildi.

Oturum başkanı, Borrell’in sözünü kesmek zorunda kalırken, bazı milletvekillerinin salondan çıkması dikkat çekti. Borrell, bunun bir empati eksikliği olduğunu belirtti ve "Gazze ve Lübnan’daki sivillerin çektiği acılara karşı bir empati eksikliği var gibi görünüyor"

Yaptırımlar ve Cezalandırma Çağrıları

Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek Avrupa'nın İsrail'in silahlandırılmasına suç ortaklığı yapma gerekliliğini sorguladı.

Sosyalist ve Demokratlar (S&D) milletvekili Hana Jalloul, İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerini bir savaş suçu olarak nitelendirerek benzer durumlardaki sessizliğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kefiye ile Konuşmalara Yıldırım Hattı

Sol Grup milletvekili Rima Hassan, kefiyeyle kürsüye çıkınca, konuşmasına başlamadan önce kefiyesini çıkarması istendi. Borrell’e yönelik eleştirilerde bulunarak, "İsrail’in cezasızlığının 1948’de başladığının farkındasınızdır"

Sonuç ve Gelecek

Bu gergin oturum, Avrupa'nın Orta Doğu ile ilgili tutumlarını ve alınacak olası yaptırımları yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

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