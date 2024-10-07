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Avrupa Parlamentosu'ndaki 7 Ekim Oturumu: İsrail Yanlısı Görüşler Öne Çıktı

Avrupa Parlamentosu, 7 Ekim oturumunda İsrail'in eylemlerine dair eleştirilerle doluydu. Öldürülen Filistinliler gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:45
Avrupa Parlamentosu'ndaki 7 Ekim Oturumu: İsrail Yanlısı Görüşler Öne Çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda 7 Ekim Oturumu

Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla görüşmeler yapıldı. Bu oturumda, İsrail yanlısı görüşlerin hakim olduğu gözlemlenirken, bazı milletvekilleri ise öldürülen on binlerce Filistinlinin anılmamasından ve Tel Aviv yönetiminin sivillere yönelik saldırılarından bahsedilmemesinden dolayı tepkilerini dile getirdi.

Josep Borrell'e Tepkiler

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı konuşmada, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ancak bunun sınırları olmalıdır" diyerek, 7 Ekim'den bu yana yaşanan trajedilere de dikkat çekti. Borrell, bölgedeki savaş ihtimalinin arttığını ve siyasi çözümün yokluğuna vurgu yaptı.

Filistinlilerin Unutulması Üzerine Tartışmalar

Borrell’in konuşmasında öldürülen Filistinlilere değinmesi bazı milletvekillerinin tepkisini çekti. Merkez ve aşırı sağcı milletvekilleri, Borrell'i "Hamas ve İsrail'i eşitlemekle" suçladı. Borrell, gelen eleştirilere karşılık vererek, AP'de kimsenin çatışmanın gerçek kurbanı olmadığını belirtti.

Antisemitizm Tartışmaları

Aşırı sağcı blok lideri Jordan Bardella, AB fonlarının Hamas'a aktarıldığını iddia etti ve Borrell'den kanıt göstermesini istedi. Borrell ise, İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizm olarak nitelendirilmesine tepki göstererek, "İsrail, işgal ettiği bölgelerle barış sağlamalıdır"

Filistinli Kurbanlar ve Barış Çağrısı

Belçikalı milletvekili Marc Botenga, sadece İsrail’in hatırlanmasını eleştirerek, "İsrail tarafından öldürülen 40 binden fazla Filistinliyi ne zaman anacağız?"

Filistin Üzerine Sonuç

Polonyalı bağımsız milletvekili Grzegorz Braun, AB’yi İsrail hükümetinin eylemlerine karşı eleştirerek, "İsrail, bölgedeki en büyük, en suçlu ve en tehlikeli terör örgütüdür"

AB içinde bu mesele üzerine yapılan tartışmalar, Filistin-İsrail çatışmasının çözümünde nasıl bir yol izleneceğine dair derin fikir ayrılıklarını ortaya koyuyor.

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