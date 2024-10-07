Avrupa Parlamentosu'ndaki 7 Ekim Oturumu: İsrail Yanlısı Görüşler Öne Çıktı

Avrupa Parlamentosu'nda 7 Ekim Oturumu

Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla görüşmeler yapıldı. Bu oturumda, İsrail yanlısı görüşlerin hakim olduğu gözlemlenirken, bazı milletvekilleri ise öldürülen on binlerce Filistinlinin anılmamasından ve Tel Aviv yönetiminin sivillere yönelik saldırılarından bahsedilmemesinden dolayı tepkilerini dile getirdi.

Josep Borrell'e Tepkiler

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı konuşmada, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ancak bunun sınırları olmalıdır" diyerek, 7 Ekim'den bu yana yaşanan trajedilere de dikkat çekti. Borrell, bölgedeki savaş ihtimalinin arttığını ve siyasi çözümün yokluğuna vurgu yaptı.

Filistinlilerin Unutulması Üzerine Tartışmalar

Borrell’in konuşmasında öldürülen Filistinlilere değinmesi bazı milletvekillerinin tepkisini çekti. Merkez ve aşırı sağcı milletvekilleri, Borrell'i "Hamas ve İsrail'i eşitlemekle" suçladı. Borrell, gelen eleştirilere karşılık vererek, AP'de kimsenin çatışmanın gerçek kurbanı olmadığını belirtti.

Antisemitizm Tartışmaları