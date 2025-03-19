Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Büyüyor: Huawei İle İlgili Aramalar Yapıldı

Avrupa Parlamentosu'nda Huawei bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında dört kişi tutuklandı, yeni aramalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:55
Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Büyüyor: Huawei İle İlgili Aramalar Yapıldı

Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Derinleşiyor

Avrupa Parlamentosu'ndaki yolsuzluk soruşturması, Huawei ile bağlantılı olarak genişliyor. Rüşvet, sahtecilik ve kara para aklama suçlamalarıyla birlikte dört kişi tutuklandı ve bir kişi şartlı tahliye edildi.

Soruşturma Hakkında Yeni Gelişmeler

Federal savcılığın yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan dört kişinin, Brüksel, Flaman ve Valon bölgelerinin yanı sıra Portekiz'de gerçekleştirilen 21 aramada gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık, tutukluluk sürelerinin bir ay uzatıldığını bildirirken, kara para aklama iddiasıyla bağlantılı bir kişinin şartlı tahliye kararına tabi olduğunu da duyurdu.

Huawei'nin Rolü

Yürütülen soruşturmada Huawei'nin önemli bir rolü olduğu ifade ediliyor. Rüşvet karşılığında Avrupa Parlamentosu milletvekillerine lobicilik faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen kişiler, yaklaşık 15 eski ve mevcut milletvekili ile bağlantılı durumda.

Önceki Olaylar ve Güçlü Belge Kullanımı

2021'den bu yana devam eden yolsuzlukların, ticari lobicilik maskesi altında siyasi pozisyonlar elde etmek amacıyla yürütüldüğü öne sürülüyor. İddialara göre, rüşvet karşılığında yiyecek, seyahat masrafları ve spor etkinliklerine davetler gibi olanaklar sunulmuş. Yapılan araştırmalar, bu bağıntıların siyasi kararlar üzerinde önemli bir etki oluşturmayı amaçladığını gösteriyor.

Geçmişteki Yolsuzluk Skandalı

Aralık 2022'de Belçika'nın yürüttüğü önceki soruşturma sonucunda 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti. Yunan milletvekili Eva Kaili ve eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri gibi önemli isimler gözaltına alınmıştı. Söz konusu kişilerin, 2 milletvekiline rüşvet verdiği iddia edilerek, Katar gibi bir Körfez ülkesinden rüşvet almakla suçlanmışlardı.

Sonuç olarak, Avrupa Parlamentosu'ndaki bu yolsuzluk soruşturması, uluslararası alanda dikkat çekici bir boyuta ulaşırken, devam eden arama ve tutuklamalar, yolsuzlukla mücadele adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Avrupa Parlamentosu'ndaki Yolsuzluk Soruşturması Büyüyor: Huawei İle İlgili Aramalar Yapıldı

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