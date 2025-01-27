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Avrupa Parlamentosu'ndan Açıklama: İsrailli Bakan Holokost Etkinliğine Davet Edilmedi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Brüksel ziyareti, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. AP, kendisinin etkinliğe davet edilmediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:42
Avrupa Parlamentosu'ndan Açıklama: İsrailli Bakan Holokost Etkinliğine Davet Edilmedi

Avrupa Parlamentosu'ndan Açıklama: İsrailli Bakan Holokost Etkinliğine Davet Edilmedi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın sözcüsü Juri Laas, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Brüksel'deki "Uluslararası Holokost Anma Günü" etkinliği için davet edilmediğini açıkladı. Chikli, etkinliğe yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle Brüksel ziyaretini iptal etti.

Laas, AP'ye yapılan davetin Metsola ve AP tarafından değil, milletvekilleri Andrey Kovatchev ile Lukas Mandl tarafından bireysel olarak düzenlendiğini belirtti. AP'nin her yıl düzenlediği anma töreninin ise 29 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirileceği kaydedildi.

Törene, 92 yaşındaki Corrie Hermann'ın katılarak, 1944'te öldürülen babası, Macar bestekar Pal Hermann'ın hikayesini anlatması bekleniyor.

Bakanın Ziyaret İptali

Kovatchev'in ofisinden alınan bilgilere göre, Chikli’nin Brüksel ziyaretini gerçekleştirmek istemediği için program iptal edildi. Bunun yanı sıra, milletvekili Mandl'ın ofisi konuyla ilgili bilgi vermeyi reddetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Chikli’nin davete katılmama kararının "somut uyarılar ışığında ve güvenlik yetkililerinin yönlendirmesiyle" alındığını duyurdu. Ancak güvenlik tehdidiyle ilgili detaylar paylaşılmadı.

Öte yandan, Hind Receb Vakfı, Chikli'nin "kovuşturmadan kaçmak" amacıyla seyahatini iptal ettiğini bildirdi. Chikli, İsrail ile Hamas arasında yapılan son ateşkes anlaşmasına da karşı oy kullanan iki Likud üyesinden biri olarak biliniyor.

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