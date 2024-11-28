Avrupa Parlamentosu'ndan Gürcistan'a Seçim Yenileme Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleşen ve muhalefet tarafından kabul edilmeyen parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti. AP milletvekilleri, Gürcistan'da yapılan seçimleri “ciddi usulsüzlükler” sebebiyle kınayarak, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan AP milletvekilleri, seçimlerin ne özgür ne de adil olduğunu vurgulayarak iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’ni “demokratik gerilemeyi teşvik etmekle” suçladı. Belgelenen ihlaller arasında, seçmenlerin sindirilmesi, oy manipülasyonu ve seçim gözlemcilerine yapılan müdahaleler gibi ciddi iddialar yer alıyor. Milletvekilleri, seçim sonuçlarını güvenilmez ilan ederek uluslararası toplumu bu sonuçları reddetmeye çağırdı.

Milletvekilleri, Avrupa Birliği'nden (AB) Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile birlikte Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ve eski Başbakan Bidzina Ivanishvili gibi üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılmasını talep etti.

Seçimler ve Muhalefetin Gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamentoyu %53,93 oy alarak kazanan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, muhalefet partilerinin seçimlerde hile yapıldığı yönündeki suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, seçim sonuçlarını tanımayarak sokak eylemleri düzenlemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Sokağa çıkan muhalif gruplar, seçimlerin yenilenmesi için protesto gösterileri düzenlerken, Başbakan İrakli Kobakhidze yapılan seçimlerin demokratik olduğunu savunarak muhalefeti “ülkede istikrarsızlık yaratma çabası içinde” olmakla itham etti.

Seçim sonuçlarına göre, Gürcü Hayali Partisi'nin 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefetin ise 61 milletvekili bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.