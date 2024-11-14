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Avrupa Parlamentosu'ndan Rus Fosil Yakıtlarına Yasak Çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Rus fosil yakıt ithalatının tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. Yaptırımların etkinliği tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:49
Avrupa Parlamentosu'ndan Rus Fosil Yakıtlarına Yasak Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Rus fosil yakıtlarının Avrupa Birliği (AB) genelinde tamamen yasaklanmasını talep etti.

Brüksel’de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda alınan kararda, Rusya'nın AB, G7 ve uluslararası yaptırımlara rağmen, ham petrol ve petrol ürünlerini yurtdışına ihraç etmek için sigortasız ve mülkiyeti belirsiz eski tankerler kullandığı vurgulandı.

Bu tankerlerin, Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için kritik mali destek sağladığı ifade edildi. Kararda, bir sonraki AB yaptırım paketlerinde bu tankerlerin sa sahipleri, işletmecileri, yöneticileri ve sigorta şirketleri için önlemler alınması gerektiği belirtildi.

AB ülkelerinin limanlarında daha sıkı güvenlik tedbirleri uygulanması, AB sularındaki yasa dışı yüklere el konulması ve doğrulanmamış sigortası olmayan gemilere karşı daha sert cezalar uygulaması talep edildi.

G7 ülkelerine Rusya'nın petrolünü tam fiyatla satmasını engellemek adına fiyat sınırlarının sıkılaştırılması konusunda çağrıda bulunuldu. Rusya’dan yapılan her türlü ithalatın devam etmesinin, yaptırımlara ve AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe zarar verdiği savunuldu.

Kapsamlı karar, LNG dahil olmak üzere Rus fosil yakıtlarının ithalatının AB genelinde yasaklanmasını öngörüyor. Ayrıca, diplomatik çözümlerin etkisiz kalması durumunda AB'nin, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım eden üçüncü ülkelerle ilişkilerini yeniden değerlendirmesi önerildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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