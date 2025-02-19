Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya Destek Çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), çoğunluğu elinde bulunduran siyasi gruplarla birlikte, Riyad'da düzenlenen ABD-Rusya görüşmeleri sonrasında Ukrayna'ya desteklerinin iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

AP'deki Hristiyan Demokratların çatı örgütü Avrupa Halk Partisi, Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller, Riyad'daki toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Avrupa'nın ortak değerler ve çıkarlar konusunda ABD’ye tam güvenemeyeceği belirtildi ve bu durumun Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek konusunda da geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu yeni gerçekle yüzleşmeliyiz. Avrupa ve Ukrayna'nın güvenliği için desteğimizi her türlü saldırganlığa karşı güçlü olacak şekilde iki katına çıkartmalıyız.” ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü askeri konumda olmasının Avrupa Birliği için bir öncelik olduğu vurgulandı. “Ukrayna ve AB masada olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz. Avrupa'nın güvenliği hakkında da AB olmadan bir değerlendirme yapılamaz.” ifadeleriyle, AB'nin harekete geçmesinin zaruri olduğu belirtildi.

Son olarak, NATO ve benzer düşünen AB müttefikleriyle beraber Avrupa'nın güvenliği ve savunması için daha fazla ve etkili yatırımlar yapılması gerektiği ifade edildi.