Avrupa Şampiyonu Boksör Yalgettekin, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı

Bulgaristan'ın Sofya kentinde gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli boksör Nurselen Yalgettekin, memleketi Şırnak'ta görkemli bir törenle karşılandı.

Karşılama Töreni

Yalgettekin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar ve ailesi tarafından karşılandı. Havalimanından itibaren konvoy eşliğinde Cizre'ye gelen Yalgettekin için şehir turu düzenlendi; yol boyunca yunus polisleri eskortluk yaptı.

Gençlik Merkezi'nde Kutlama

Daha sonra Gençlik Merkezi'ne giden Yalgettekin, burada davul zurna eşliğinde kutlandı. Cizre Kaymakamı Baycar, burada yaptığı konuşmada, Yalgettekin'in Bulgaristan'da büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Türk Bayrağı’nı göndere çektiren Yalgettekin, Cizre halkına büyük bir gurur yaşattı," dedi.

Boksörün Duyguları

Yalgettekin, Bulgaristan'daki şampiyonada Türk bayrağını göndere çektirdiği için duyduğu gururu dile getirerek, "Yorulduğumuzda, fizik olarak ringde geride kaldığımızda bile Türk halkının ve sevdiklerimizin desteklerini hissetmek, mücadele etmeme güç verdi," ifadelerini kullandı.

Antrenörün Heyecanı

Antrenör Rıdvan Budak, maç sırasında hissettiği heyecanı aktararak, "Kendi maçlarımda bile bu denli heyecanlanmadım. Nurselen büyük bir başarıya imza attı ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz," şeklinde konuştu.