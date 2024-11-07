Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Arnavutluk'ta Gerçekleşecek

Arnavutluk'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 2025 yılında düzenlenecek zirvesinin kendi ülkelerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Zirvenin Detayları

Başbakan Rama, AST'nin 5'inci zirvesine katılmak üzere Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunduğu sırada, basına verdiği demeçte, toplantının Tiran'da yapılması için gerekli hazırlıkların yapılacağını belirtti.

Tartışılacak Konular

Toplantıda ele alınacak pek çok konu olduğunu vurgulayan Rama, "İklim değişikliği Avrupa’nın öncelikleri arasında yer alıyor, ancak başka mühim konular da tartışılacak. Zirveye ev sahipliği yapma fırsatına sahip olmaktan gurur duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Donald Trump ve NATO Hakkında Yorumlar

Rama, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle ilgili olarak, bu durumun Avrupa için kaçınılmaz olarak kötü olacağını düşünmediğini ifade etti. Rama, "Deneyimlerim bana şunu gösteriyor; Trump başkan olduğunda, herkes NATO'nun zayıflayacağını söylüyordu ama NATO daha da güçlendi. Bu yüzden, durumu gözlemleyip panik yapmadan gerçeği görmekte fayda var. ABD, ABD'dir ve Avrupa için olumsuz bir etki yaratacağını sanmıyorum. Aksine, Avrupa için olumlu sonuçlar doğurabilir," dedi.