Avrupalı Bakanlardan İsrail'e Kınama: Gazze'de ‘Kalıcı Varlık’ Kararı Eleştirildi

Altı Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'de kalıcı varlık tesis etme kararını kınayarak operasyonların durdurulmasını ve insani yardıma erişim sağlanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:52
İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, Filistin'deki son gelişmelere ilişkin ortak yazılı bir açıklama yayımladı. Ortak metinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonları ve Gazze kentinde “kalıcı varlık tesis etme kararını” şiddetle kınadıkları belirtildi.

Ortak açıklamanın vurguları

Açıklamada, “İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı son saldırıyı ve Gazze şehrinde kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınamaktadır.” ifadesi yer aldı.

Bakanlar, İsrail'in askeri operasyonlarının Hamas'ın elindeki esirlerin hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti ve operasyonların aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu masum Filistinli sivillerin tahammül edilemez ölümlerine yol açacağı uyarısında bulundu.

İnsani ve hukuki endişeler

Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Bakanlar, temel sivil altyapının sistematik tahrip edilmesinin ve yerlerinden edilmiş savunmasız siviller için sığınak görevi gören yerlerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Metinde, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun, İsrail'in politikaları sonucu Gazze'de kıtlık yaşandığını teyit ettiği ve bu rapor karşısında ülkelerin derin dehşet duyduğu ifade edildi.

Çözüm çağrıları ve talepler

Bakanlar, İsrail hükümetini derhal kararını yeniden gözden geçirmeye ve operasyonları durdurmaya çağırdı: “İsrail'i kararından geri dönmeye çağırıyoruz.”

Açıklamada, BM kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin insani ilkeler doğrultusunda sahada tam olarak faaliyet göstermelerine izin verilmesi gerektiği; acil ve geniş çaplı insani yardım faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Ayrıca tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze'nin tamamına hızlı ve engelsiz şekilde ulaşmasının sağlanması çağrısı yinelendi.

Bakanlar, hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da devam eden askeri operasyonların iki devletli çözümün hayata geçirilmesi önünde ciddi engel oluşturduğunu belirterek, tarafları barışa giden yolu açacak kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmaya çağırdı. Metinde, uluslararası toplumun insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağı ve arabuluculuk çabalarının destekleneceği ifade edildi.

Kapanış

Ortak açıklama, bölgeye barış ve istikrarın dönmesinin önemine işaret ederek, şiddet sarmalının sona erdirilmesi ve insani durumun derhal ele alınması gerektiği çağrısıyla son buldu.

