Avrupalı Liderlerden Donald Trump'a Destek Mesajları

Avrupalı Liderlerden Donald Trump'a Kutlama Mesajları

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinde kazanan olarak ilan edilen Donald Trump, Avrupa'daki birçok devlet ve hükümet başkanından tebrik mesajları aldı.

İtalya'dan İlk Mesaj

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı şahsım ve İtalyan Hükümeti adına en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifakla birbirine bağlanmış kardeş milletlerdir. Bu stratejik bağı daha da güçlendireceğiz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'a olan desteğini ifade ederek "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca birlikte çalışmaya hazırız. Daha fazla barış ve refah için birlikte hareket edelim" diye belirtti.

İngiltere’nin Mesajı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ı tebrik ederek, "Başkan seçilen Trump'la gelecekte işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum. İki ülke olarak özgürlük ve demokrasi değerlerini korumak için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya ve Avusturya

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya ve ABD, Atlantik'in iki tarafında refahı teşvik etmek için birlikte çalışmaya devam edecek," şeklinde bir mesaj paylaştı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de, "Transatlantik ilişkilerimizi güçlendirme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Orta Avrupa’dan Mesajlar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın zaferini, "ABD'nin siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü" olarak nitelendirerek tebrik etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Trump ile birlikte zorluklara karşı mücadeleye hazırız," dedi.

Diğer Ülkelerden Tebrikler

Malta Başbakanı Robert Abela, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve diğer birçok Avrupa lideri Trump'a olan desteklerini dile getirdiler. Özellikle ortak değerler ve işbirliği vurgusu yapıldı.

Bu süreç, Avrupa’nın ABD ile olan ilişkilerini derinleştirip güçlendirmelerine yönelik yeni fırsatlar doğuracak gibi görünüyor.