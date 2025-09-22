Avrupalı Yetkililerden İsrail'e Uyarı: Batı Şeria İlhakı Durmalı

Avrupalı yetkililer, İsrail'i Batı Şeria'nın ilhakından vazgeçmesi konusunda uyardı; uyarıda sonuçlara katlanılacağı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 03:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 03:52
Kanal 12: Avrupa'dan sert uyarı mesajı

İsrail basını, bazı Avrupalı yetkililerin, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme planlarını açıklayan İsrail'e bu karardan vazgeçmesi uyarısında bulunduğunu yazdı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Avrupalı yetkililer hükümetin Batı Şeria’da ilhak planlarını gündeme getirmesi üzerine İsrail tarafına sert bir uyarı iletti.

Haberde yetkililerin şu ifadelerine yer verildi: "Eğer (Başbakan Binyamin) Netanyahu ve hükümeti Orta Doğu’da inşa edilen her şeyi yıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanacak."

Öte yandan, Başbakan Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşılık, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajını vermişti.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Netanyahu ayrıca, Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerek, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbederek oluşturulan yasadışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu yolda devam edeceklerini söyledi.

