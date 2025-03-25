Avrupalıların Yüzde 66'sı AB'nin Güvenlik Rolünü Güçlendirmesini İstiyor

Avrupalıların yüzde 66'sı, Avrupa Birliği'nin (AB) küresel krizler ve güvenlik risklerine karşı daha büyük bir rol oynamasını istiyor. Bu talep, özellikle gençler arasında önemli bir destek buluyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan Eurobarometer kamuoyu yoklamasının Ocak-Şubat 2025 tarihlerini kapsayan raporu yayımlandı. Anket, AB'ye üye 27 ülkenin vatandaşlarına güvenlik ve barış odaklı sorular yöneltti.

Sonuçlara göre, Avrupalıların en önemli politika öncelikleri arasında savunma ve güvenlik (yüzde 36) ve rekabetçilik (yüzde 32) yer alıyor. Ayrıca her 10 AB vatandaşından 9'u, üye ülkelerin mevcut küresel zorluklarla yüzleşmek için daha fazla birlik içinde hareket etmesi gerektiğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 76'sı, AB'nin karşı karşıya kaldığı zorluklarla başa çıkmak için daha fazla araç geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, savunma, güvenlik, ekonomi ve sanayi alanlarındaki konumun güçlendirilmesini en önemli öncelikler arasında görüyor ve bu alanlarda AB'nin gücünü artırmasını bekliyor.

Öte yandan, her 10 Avrupalıdan 4'ü, enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığından şikayet ederken, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele ve istihdam sorunları da vatandaşlar tarafından işaret edilen diğer önemli konular arasında yer alıyor.

Enflasyonun ana öncelik olarak kaydedildiği ülkeler arasında sırasıyla Portekiz, Fransa, Slovakya, Hırvatistan ve Estonya bulunuyor. Ayrıca, vatandaşların yaklaşık üçte biri, önümüzdeki 5 yıl içinde yaşam standartlarının düşmesini bekliyor ve bu oran, bir önceki yoklama sonuçlarına göre artış gösterdi.