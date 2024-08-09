Avukatlık Mesleğinde Reklam Yasağına Yeni Düzenlemeler

Avukatlık Mesleği için Yeni Reklam Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Reklam Yasağı Yönetmeliği ile avukatların çevrim içi platformlarda reklam verme ve alma yasağı yeniden belirlenmiştir. Bu düzenleme, avukatların internet üzerinde kendilerine yönelik içerikleri tanıtma faaliyetlerini de kapsayarak genişletmektedir.

Yeni Düzenlemelerin Öne Çıkan Noktaları

Buna göre, avukatlar internet ve sosyal medya gibi çevrim içi mecralarda reklam yapamayacaklar. Üstelik, kendileri hakkında hazırlanan yazılı, işitsel veya görsel içeriklerin tanıtımını yapmaları da yasaklanmıştır. Avukatların bu kurallara uymaması durumunda, daha önceki uygulamada olduğu gibi yalnızca uyarı yazısı değil, doğrudan resen soruşturma açılabilecek ve ilgiliye savunma istemi içeren bir yazı tebliğ edilecektir.

Sosyal Medya Üzerindeki Yasağının Kapsamı

Avukatlar, ayrıca sosyal medya ve internet ortamlarında reklam olarak değerlendirilebilecek tüm faaliyetlerden kaçınmak zorundadır. Mesleki kimliklerine ve yaşamlarına dair paylaşımlar, avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyecek nitelikte olmamalıdır. Genel ve soyut bilgiler paylaşarak iş elde etme amacı gütmek de bu yasaklar kapsamındadır.

Müvekkil ile Görüşmelerde Uyulması Gereken Kurallar

Yönetmelik, müvekkil ve müvekkil adaylarıyla yapılan görüşmelere de belirli düzenlemeler getirmektedir. Bu görüşmelerin mekan, ortam ve içerik olarak avukatlık mesleğinin saygınlığına yakışır şekilde olması ve reklam yasağını ihlal etmemesi beklenmektedir. Ayrıca, gizlilik ilkelerine uyulması da esas kılınmıştır.

Bu yönetmelik değişiklikleri ile Türkiye'deki avukatlık mesleğinin reklam alanındaki kuralların daha da sıkı hale getirildiği görülebilmektedir. Bu durum, avukatların mesleki etik ve güvenilirliğini korumak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.