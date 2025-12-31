DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Avustralya 2026'ya Görkemli Havai Fişeklerle Girdi

Avustralya, TSİ 16.00'da Sydney Harbour Köprüsü'ndeki ışık ve havai fişek gösterisiyle 2026'ya girerken, Bondi'deki 15 kurban için anma töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:48
Avustralya 2026'ya Görkemli Havai Fişeklerle Girdi

Avustralya 2026'ya Görkemli Havai Fişeklerle Girdi

Güney Yarım Küre'de yer alan Avustralya, yeni yılı görkemli bir gösteriyle karşıladı. Sydney'deki kutlamalar, kent merkezini aydınlatan ışık ve havai fişek gösterileriyle dikkat çekti.

Yeni yıl kutlaması

TSİ 16.00'da başlayan kutlamalarda Sydney Harbour Köprüsü, renkli ışık gösterileriyle aydınlandı ve havai fişekler dakikalarca sürdü. Geri sayımın ardından ortaya çıkan görsel şölen, gökyüzünü rengarenk ışıklarla doldurdu ve izleyenleri büyüledi.

Bondi'de anma töreni

Öte yandan, 14 Aralık Pazar günü Bondi Plajı'nda hayatını kaybeden 15 kişi için tören düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı anmada saygı duruşu yapıldı ve dualar edildi. Harbour Köprüsü, yeni yıla bir saat kala hayatını kaybedenlerin anısına beyaz ışıkla aydınlatıldı.

Bondi saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda yaşanan olayda, baba-oğul iki saldırgan Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış ve 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahı olduğu tespit edilmişti.

Sıradaki ülkeler

Avustralya'nın kutlamalarının ardından yeni yıla girecek ülkeler arasında Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yer alıyor.

AVUSTRALYA, 2026'YA GÖRKEMLİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE "MERHABA" DEDİ.

AVUSTRALYA, 2026'YA GÖRKEMLİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE "MERHABA" DEDİ.

AVUSTRALYA, 2026'YA GÖRKEMLİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİYLE "MERHABA" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılbaşında Uludağ'a Turist Akını: Otellerde %95'in Üzeri Doluluk
2
Selami Yıldız: İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri — 39 İlçede Drone Denetimi
3
Edremit'te İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: 2025 ve Yatırımlar
4
2025’te Arabuluculukta Rekor: 1,2 Milyon Anlaşma, 2,5 Milyon Vatandaş
5
Galata Köprüsü'nde Yılın Son Günü: İstavrit ve Çinekop Bolluğu
6
Başkan Erol: Dualarımız Dünyada Adaletin Hakim Olması İçin
7
AYESOB Başkanı Künkcü'den Uyarı: 5362 Sayılı Kanunla Fiyat Tarifeleri Yenilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları