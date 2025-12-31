Avustralya 2026'ya Görkemli Havai Fişeklerle Girdi

Güney Yarım Küre'de yer alan Avustralya, yeni yılı görkemli bir gösteriyle karşıladı. Sydney'deki kutlamalar, kent merkezini aydınlatan ışık ve havai fişek gösterileriyle dikkat çekti.

Yeni yıl kutlaması

TSİ 16.00'da başlayan kutlamalarda Sydney Harbour Köprüsü, renkli ışık gösterileriyle aydınlandı ve havai fişekler dakikalarca sürdü. Geri sayımın ardından ortaya çıkan görsel şölen, gökyüzünü rengarenk ışıklarla doldurdu ve izleyenleri büyüledi.

Bondi'de anma töreni

Öte yandan, 14 Aralık Pazar günü Bondi Plajı'nda hayatını kaybeden 15 kişi için tören düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı anmada saygı duruşu yapıldı ve dualar edildi. Harbour Köprüsü, yeni yıla bir saat kala hayatını kaybedenlerin anısına beyaz ışıkla aydınlatıldı.

Bondi saldırısı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda yaşanan olayda, baba-oğul iki saldırgan Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilerin üzerine ateş açmış ve 15 kişi hayatını kaybetmişti. Polis, saldırganlardan 50 yaşındaki Sajid Akram'ı vurarak öldürmüş, 24 yaşındaki oğlu Naveed Akram ise yaralanmıştı. Olay yerinde öldürülen 50 yaşındaki saldırganın silah ruhsatının bulunduğu ve 6 kayıtlı silahı olduğu tespit edilmişti.

Sıradaki ülkeler

Avustralya'nın kutlamalarının ardından yeni yıla girecek ülkeler arasında Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yer alıyor.

