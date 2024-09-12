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Avustralya, Afganistan'daki Askeri Personeline Savaş Suçu İthamı Nedeniyle Madalyalarını Geri Aldı

Avustralya, Afganistan'da savaş suçu işleyen askerlere madalyalarını geri aldı. Bakan Marles, bu kararı açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:42
Avustralya, Afganistan'daki Askeri Personeline Savaş Suçu İthamı Nedeniyle Madalyalarını Geri Aldı

Avustralya'dan Çarpıcı Adım

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Afganistan'da 39 sivilin öldürülmesiyle suçlanan askeri personelin üstün hizmet madalyalarının geri alındığını duyurdu.

Savaş Suçu İddiası ve Resmi Açıklama

Parlamentodaki konuşmasında Bakan Marles, söz konusu personel hakkında savaş suçu işlemekle ithamlara değindi. Alınan kararın, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Paul Brereton tarafından hazırlanan raporla uyumlu olduğunu belirtti.

Ulusal Bir Utanç

Marles, savaş suçu iddialarını "ulusal bir utanç" olarak tanımlarken, madalyası geri alınan asker sayısının 10'dan az olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu personel için hâlâ kovuşturma süreci olabileceğini ancak bunun uzun zaman alabileceğini vurguladı.

Kapsamlı Soruşturma

Brereton'un raporunda, Avustralyalı askerlerin 2005-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği 36 olayla ilgili cezai soruşturma başlatılması için Avustralya Federal Polisi'ne (AFP) konunun iletilmesi önerilmişti. Bu rapor, 423 tanıkla yapılan görüşmeler ve 20 binden fazla belge ile 25 bin görüntü incelemesiyle hazırlanmıştı.

Avustralya, Afganistan'da yaşanan bu olaylarla ilgili ciddi bir sorumluluk üstlenerek, askeri personelin hizmetlerine ilişkin daha sıkı bir denetim süreci başlatmayı hedefliyor.

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