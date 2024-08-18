Avustralya Başbakanı Albanese'den Dutton'a Tepki

Albanese'den Dutton'a Sert Cevap

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'den gelen Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefet lideri Peter Dutton'a sert bir yanıt verdi. Dutton, bu konuda yaptığı açıklamada güvenlik soruşturması yapılmadan vize verilmemesi gerektiğini savunmuştu.

Korku Duygusu Yaratmakla Suçladı

Dutton, vize verilmeden önce güvenlik soruşturması yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Güvenlik soruşturması yapılmadan kimin kim olduğunu bilemeyiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara karşı çıkan Albanese, Dutton'ın Avustralayılara yönelik bir endişe yaratma çabası içinde olduğunu vurgulayarak, "Peter Dutton ne yapıyor? Avustralyalıları ilgilendiren konular hakkında konuşmuyor. Yaptığı şey, korku duygusu uyandırmak," dedi.

İşçi Partisi ve Yeşiller'den Tepkiler

İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve çeşitli Filistin destekçisi gruplar, Dutton'ın ifadelerine tepki gösterdi. Dutton, bir önceki mülakatta, "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum," ifadelerini kullanmıştı.

Vize Başvuruları Gözlemleniyor

Öte yandan, resmi verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistinlilerin yaptığı yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2,922'si kabul edildi ve bu başvurulardan yaklaşık 1,300 kişi ülkeye giriş yaptı.