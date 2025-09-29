Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin Devleti'ni Tanıma Kararını Yineledi
Orta Doğu'da barış, ateşkes ve insani yardım çağrısı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, SBS News'e yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını savundu.
Albanese, "Dünyanın tutumlarını (Filistin Devletini tanıma kararı) ezici bir çoğunlukla ortaya koyduğunu" belirterek, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor. Rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze halkına yardımların ulaşmasını istiyorlar." dedi.
Bu açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül'de uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef almasının ardından geldi.
Avustralya, 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.