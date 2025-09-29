Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin Devleti'ni Tanıma Kararını Yineledi

Albanese, SBS News'e verdiği söyleşide Avustralya'nın 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanıma kararını savundu; barış, ateşkes ve insani yardım vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:43
Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin Devleti'ni Tanıma Kararını Yineledi

Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin Devleti'ni Tanıma Kararını Yineledi

Orta Doğu'da barış, ateşkes ve insani yardım çağrısı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, SBS News'e yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını savundu.

Albanese, "Dünyanın tutumlarını (Filistin Devletini tanıma kararı) ezici bir çoğunlukla ortaya koyduğunu" belirterek, "İnsanlar Orta Doğu'da barış ve ateşkes istiyor. Rehinelerin serbest bırakılmasını, Gazze halkına yardımların ulaşmasını istiyorlar." dedi.

Bu açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25 Eylül'de uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef almasının ardından geldi.

Avustralya, 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
2
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak
7
ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme