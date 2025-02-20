Avustralya Başbakanı, Trump'ın 'Diktatör' Söylemlerine Yanıt Verdi: 'Ukrayna’nın Yanındayız'

Avustralya'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Ukrayna'nın Yanındayız'

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "diktatör" olarak tanımlamasının ardından önemli bir destek mesajı verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Albanese, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Trump'ın Zelenskiy'i, "seçim yapmayan bir diktatör" şeklinde nitelendirmesine tepki göstererek, "Avustralya, Ukrayna'nın mücadelesinde yanındadır" dedi.

Albanese, bu durumun yalnızca Ukrayna'nın ulusal egemenlik mücadelesi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun üstünlüğünün de savunulması olduğunu vurguladı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini belirtti. Marles, sürecin "Ukrayna'nın şartlarına göre" sona ermesi gerektiğini ifade ederek, Canberra'nın kurallara dayalı düzeni savunmak için Kiev'in yanında olacağını yineledi.

ABD Başkanı Trump, bir gün önce, Zelenskiy için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.