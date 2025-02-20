Avustralya Başbakanı, Trump'ın 'Diktatör' Söylemlerine Yanıt Verdi: 'Ukrayna’nın Yanındayız'

Albanese, Trump'ın Zelenskiy'i 'diktatör' olarak tanımlamasının ardından, Avustralya'nın Ukrayna'nın ulusal egemenliğini desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:22
Avustralya Başbakanı, Trump'ın 'Diktatör' Söylemlerine Yanıt Verdi: 'Ukrayna’nın Yanındayız'

Avustralya'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Ukrayna'nın Yanındayız'

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "diktatör" olarak tanımlamasının ardından önemli bir destek mesajı verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Albanese, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Trump'ın Zelenskiy'i, "seçim yapmayan bir diktatör" şeklinde nitelendirmesine tepki göstererek, "Avustralya, Ukrayna'nın mücadelesinde yanındadır" dedi.

Albanese, bu durumun yalnızca Ukrayna'nın ulusal egemenlik mücadelesi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun üstünlüğünün de savunulması olduğunu vurguladı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğini sürdüreceğini belirtti. Marles, sürecin "Ukrayna'nın şartlarına göre" sona ermesi gerektiğini ifade ederek, Canberra'nın kurallara dayalı düzeni savunmak için Kiev'in yanında olacağını yineledi.

ABD Başkanı Trump, bir gün önce, Zelenskiy için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" demişti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
4
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
5
Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
6
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?