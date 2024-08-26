Avustralya Çalışanlarına Mesai Sonrası İletişim Hakkı

Yeni Yasa ile Çalışanların Hakları Korunuyor

Avustralya'da, çalışanların mesai sonrası işverenlerinden gelen aramalara ve e-postalara yanıt vermeme hakları güvence altına alındı. Avustralya Yayın Kurumu (ABC) tarafından bildirilen habere göre, bu yenilikle birlikte çalışanların iş-yaşam dengesi önem kazanıyor.

Makul Sebeplerle Yanıt Vermeme Hakkı

Yeni düzenlemeye göre, çalışanlar mesai saatleri dışında, işverenlerinin iletişim taleplerine "makul sebepler" çerçevesinde yanıt vermekten kaçınabilecek. Bu durum, işverenlerin çalışanlarıyla mesai sonrası bağlantı kurma hakkını engellemiyor, ancak işçilere iletişimi reddetme özgürlüğü tanıyor.

Anlaşmazlık Çözümü

Mesai sonrası iletişimle ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda, tarafların sorunları kendi aralarında çözmesi bekleniyor. İlgili meseleler çözülemediği taktirde Adil Çalışma Komisyonu (FWC) devreye girecek.

Uygulama Kapsamı

Bu yasa, 15'ten fazla çalışana sahip kurumlar için geçerli olacak. Yasanın detayları üzerinde görüşmeler sürmekte ve çalışan haklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.