Avustralya, Çin'e Askeri Uçak Olayıyla İlgili Endişelerini İletti

Avustralya Savunma Bakanlığı, 11 Şubat'ta Güney Çin Denizi'nde devriye görevindeki askeri uçağına yönelik bir Çin uçağının işaret fişeği atması olayı sonrasında Pekin yönetimine endişelerini iletti.

Açıklamada, söz konusu eylemin, "tehlikeli ve profesyonellik dışı" olarak tanımlandığı belirtildi. Olaya ilişkin detaylarda; Güney Çin Denizi'nde devriye gezen askeri uçakların, Çin uçağı tarafından işaret fişekleri ile hedef alındığı ifade edildi.

Avustralya hükümeti, konuyla ilgili olarak Çin hükümetine endişelerini aktardığını vurgulayarak, "Avustralya, Çin dahil olmak üzere tüm ülke ordularının güvenli ve profesyonel bir tutum sergilemesini beklemektedir" ifadesini kullandı.

Ayrıca, olay sırasında Avustralya uçağında hiçbir hasar meydana gelmediği bilgisi de verildi.