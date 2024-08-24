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Avustralya, Çin ile Gerilim Nedeniyle Askeri Üslerini Geliştiriyor

Avustralya ve ABD, askeri tesislerini güçlendirerek Çin ile olası anlaşmazlıklara karşı önlem alıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:39
Avustralya, Çin ile Gerilim Nedeniyle Askeri Üslerini Geliştiriyor

Avustralya'nın Askeri Tesis Yenilemeleri

Son günlerde, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri, Tindal Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde yaşanan potansiyel anlaşmazlıklar doğrultusunda önemli iyileştirme çalışmalarına yöneliyor.

Büyük Uçaklar İçin Genişletme Çalışmaları

Washington Post'un aktardığı bilgilere göre, Tindal Hava Üssü pistleri, B-52 bombardıman uçakları gibi büyük hava araçlarını barındıracak şekilde genişletiliyor. Ayrıca, üsse ABD mühimmatının saklanması için iki yeni sığınak inşa ediliyor.

Diğer Askeri Tesislerin Yenilenmesi

Bunun yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD tarafından inşa edilen pek çok üs de bakım çalışmaları ile modernize ediliyor. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, bu çabaların esas olarak "caydırıcılık" amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gelecek Projeler ve Planlar

Avustralya ordusunun yüksek rütbeli yetkilisi Michael Say, Batı Avustralya ve Queensland'in uzak bölgelerinde yer alan üç askeri üssün de inceleme altında olduğunu belirtti. Bu tesislerin yenilenmesi, Avustralya ve ABD'ye ait ağır hava araçlarının kullanımına sunulması amacıyla değerlendiriliyor.

Say, ayrıca Cocos Adaları’ndaki uçak pistinin, artan Çin donanma faaliyetlerini izleyebilecek, P-8A Poseidon keşif uçakları gibi daha ağır askeri uçaklara ev sahipliği yapabilmesi için yenileceğini belirtti.

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