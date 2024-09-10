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Avustralya Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Getiriyor

Başbakan Albanese, çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacaklarını duyurdu, tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:40
Avustralya Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Getiriyor

Avustralya'dan Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasağı Geliyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 14 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya platformlarına erişimi yasaklayacaklarını duyurdu. ABC News Avustralya'nın aktardığına göre, Albanese, sosyal medya kullanımının çocukların aileleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini zayıflattığını belirtti.

Yasa Tasarısı Yolda

Albanese, yıl sonuna kadar sosyal medya platformlarına yaş sınırlaması getirmek için bir yasa tasarısı sunmayı planladıklarını ifade etti. Yasa tasarısının uygulanacağı yaş grubunun belirlenmesi için şu an çeşitli istişarelerin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Tartışmalar Araştırılıyor

Sosyal medya yasağı, uzun bir süredir Avustralya'nın gündeminde yer alıyordu. Birçok kişi bu yasayı desteklerken, bazı kesimlerin endişeleri de var. Bu endişeler arasında, çocukların gizlice sosyal medya hesapları açarak sorunlar yaşayabilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında yardım istemekten çekinecekleri yer alıyor.

Güney Avustralya Eyaleti Adım Attı

Geçtiğimiz günlerde Güney Avustralya eyaletinin, 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasakları getirmeye hazırlandığı bilgisi de duyuruldu. Bu gelişme, ülke genelinde sosyal medya düzenlemeleri üzerine süren tartışmaları daha da derinleştiriyor.

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