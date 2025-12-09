Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Yürürlüğe Girdi

Avustralya'da 16 yaş altı için sosyal medya yasağı uygulanmaya başladı

Avustralya, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını bugün itibarıyla yürürlüğe koydu. Milyonlarca çocuk ve genç, mevcut hesaplara erişimini kaybederken yeni hesap açmaları da engellenecek.

Yasağın kapsamı ve hedef platformlar

Dünyada bir ilk olan düzenleme kapsamında Facebook, Instagram, X, Youtube, Snapchat ve TikTok başta olmak üzere 10 popüler sosyal medya platformunda 16 yaşından küçük hesapları kaldırılacak. Yasa, kuralları ihlal eden platformlara 49,5 milyon Avustralya doları (33 milyon dolar) kadar para cezası öngörüyor.

Hükümet, başlangıçtaki 10 platformluk listenin, yeni sosyal ağlar ortaya çıktıkça veya gençlerin alternatiflere yönelmesi durumunda genişletilebileceğini açıkladı. Eski adı Twitter olan X haricindeki listede yer alan tüm şirketler yeni düzenlemeye uyacaklarını teyit etti.

Avustralya çevrim içi güvenlik düzenleyici kuruluşu eSafety tarafından "düşük riskli" kategorisinde değerlendirilen ve ülkedeki kullanıcı tabanı sınırlı olan Bluesky platformu da düzenlemeden doğrudan etkilenmese de 16 yaş altı kullanıcılar için yasağı uygulayacağını duyurdu.

Başbakan Albanese'den gençlere çağrı

Başbakan Anthony Albanese, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce yayımladığı görüntülü mesajda gençlere seslendi: "Önümüzdeki tatil döneminden en iyi şekilde istifade edin. Telefonunuzla oynamak yerine yeni bir spora başlayın, yeni bir müzik enstrümanı çalmayı öğrenin ya da uzun zamandır rafta bekleyen bir kitabı alıp okuyun."

Albanese, hükümetin adımının gençleri desteklemeyi amaçladığını vurgulayarak, "Daha da önemlisi, arkadaşlarınızla ve ailenizle yüz yüze kaliteli zaman geçirin" dedi.

Tartışma, destek ve hukuki süreç

Yasa, geçen yıl eylül ayında Başbakan Albanese tarafından duyurulmuştu. Tartışmalar özellikle sosyal medyada çocuk yaşta kullanıcılar arasında gerçekleştirilen ölümcül meydan okumalar sonrasında alevlendi. Ülkede yapılan anketler, seçmenlerin üçte ikisinin asgari yaş sınırının 16'ya yükseltilmesini desteklediğini gösterdi.

Düzenleme hem hükümet hem de muhalefet tarafından desteklenerek kasım ayı sonunda Parlamentonun her iki kanadında kabul edildi. Sosyal medya şirketleri yasaya karşı çıkmış; Meta tasarının amaçlarına ulaşamayacağını savunurken, X düzenlemenin "meşruiyetini" sorgulamıştı.

Yasa dünya çapında dikkat çekti; Malezya, Danimarka ve Norveç gibi bazı ülkeler benzer adımlar atma niyetlerini açıkladı, Avrupa Birliği de benzer kısıtlamaları benimsemeye yönelik adımlar attı. Uygulamanın çocukları sosyal medyanın zararlarından koruyup koruyamayacağı veya onları internetin denetimsiz bölümlerine itip itmeyeceği tartışması sürüyor. Bazı çevreler yasak yerine teknoloji şirketlerinin zararlı içerikleri kaldırması gerektiğini savunurken gençler arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.

Yasal itiraz

Dünyada bir ilk olan düzenlemeye yönelik itirazlar sürüyor ve konu hakkında Yüksek Mahkeme'de açılan bir dava halen devam ediyor.

