Avustralya'da 17 Yaşındaki Kız Köpek Balığı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Avustralya'da Köpek Balığı Saldırısı: 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 17 yaşındaki bir genç kız, okyanus sahilinde yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Brisbane kentinin kuzeyinde yer alan Bribie Adası'nda meydana geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre, genç kız Woorim Sahili'nde yüzdüğü esnada köpek balığının saldırısına uğrayarak, vücudunun üst kısmında ağır yaralar aldı.

Acil sağlık ekipleri, saldırının bildirilmesinin ardından hemen bölgeye sevk edildi. Yetkililer ayrıca, Woorim Sahili'nin ikinci bir bildiriye kadar kapatıldığını duyurdu.

Görgü tanığı Christopher Potter, olay hakkında yaptığı açıklamada, bölgede birçok köpek balığının bulunduğunu, ancak saldırının kıyıya bu kadar yakın bir yerde gerçekleşmesinin "şoke edici" olduğunu vurguladı.

Henüz saldırıya uğrayan genç kıza ait başka detaylar paylaşılmazken, bu olayın son 3 ayda Queensland eyaletinde yaşanan üçüncü köpek balığı saldırısı olduğu kaydedildi.

Woorim Sahili, yüzme, sörf ve balıkçılık gibi aktiviteler için popüler bir bölge olarak biliniyor.