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Avustralya'da 71 Ölü Kanguru Seferberliği: 80 Bin Dolar Ceza

Victoria eyaletinde, ölü kanguruların bulunduğu arazi sahibine 80 bin dolarlık ceza kesildi!

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:19
Avustralya'da 71 Ölü Kanguru Seferberliği: 80 Bin Dolar Ceza

Avustralya'da Hayvan Hakları İhlali

Victoria eyaletinde, 71 ölü kanguru tespit eden yetkililer, arazinin sahibi 65 yaşındaki bir adamı mahkemeye sevk etti. Olay, hayvan hakları ihlali ve kötü muamele iddialarıyla gündeme geldi.

Dava Süreci ve Sonuçları

2021 yılında yetkililer, Victoria'nın kırsal bir kesiminde ölü kangurular buldu. Olayın hemen ardından, arazi sahibine hukuki işlem başlatıldı ve dava Wodonga Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede yapılan incelemede, kanguruların çoğunun yasal gerekliliklere uygun şekilde öldürülmediği belirlendi.

Suçlamalar ve Veteriner Raporu

Şüpheli, duruşmada, arazisindeki kanguruları kontrol altına almak amacıyla insanlık dışı yöntemler kullanan atıcılar görevlendirdiğini kabul etti. Veteriner raporuna göre, yetişkin kangurular ölümlerinden önce yüksek derecede acı ve ıstırap çekti. Ayrıca, bir yavru kangurunun açlıktan, diğerinin de annesinin ölümü sonrası kesede boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sonuç ve Cezai İşlem

Davanın sonucunda, 65 yaşındaki şahıs 80 bin Avustralya doları para cezasına çarptırıldı. Bu olay, Avustralya'daki hayvan hakları konusundaki farkındalığı artıran bir gelişme oldu.

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