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Avustralya'da 9 Asya Fili Doğal Yaşam Parkında Yeniden Buluştu

Avustralya'da 5 gün ayrı kalan 9 Asya fili, doğal yaşam parkında bir araya gelerek sevgi dolu anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:24
Avustralya'da 9 Asya Fili Doğal Yaşam Parkında Yeniden Buluştu

Avustralya'da Duygusal Anlar

Avustralya'da, bulundukları hayvanat bahçesinden doğal yaşam parkına taşınan 9 Asya fili, 5 gün süren ayrı kalma sürecinin ardından yeniden bir araya geldi.

Uzun Bir Yolculuk

Zoos Victoria tarafından bildirilen bilgilere göre, Melbourne Hayvanat Bahçesi’nden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Werribee Doğal Yaşam Parkı’na nakledilen filler, daha önce 2 hektarlık yaşam alanından 21 hektarlık yeni bir alanına taşındı.

Sevgi Dolu Buluşma

Sürü, yeni ortamlarına alıştıktan sonra, birbirlerine dokunup kulaklarını sallayarak, yüksek seslerle sevinçlerini gösterdi. Erin Gardiner, bu davranışların filler tarafından hissettikleri rahatlık ve sürüyle bir arada olmanın heyecanını temsil ettiğini vurguladı.

Nakil Süreci

Veteriner Bonnie McMeekin, 2 gün bile ayrı kalmanın yetişkin dişiler için uzun bir dönem olduğunu ifade etti. Nakil için gerekli olan planlamaların, fillerin taşıma kasalarına alışmaları için yaklaşık 2 yıl önce başlamış olduğunu belirtti. McMeekin, "Bu eğitimler olmasaydı, taşıma sürecinin güvenli bir şekilde tamamlanması oldukça zor olabilirdi," dedi.

Yeni yaşam alanları ziyarete açılmadan önce, fillere ortama alışmaları için birkaç hafta süre tanındı.

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